Євросоюз дозволив експорт овочів та фруктів з України
Сьогодні, 06:15
Україну включено до переліку країн, які можуть експортувати певні види овочів та фруктів до Європейського Союзу.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, - пише Укрінформ.
"У результаті проведеної роботи Держпродспоживслужби з Європейською комісією щодо надання безперешкодного експорту фруктів та овочів, визначених Директивою Ради ЄС 2019/523, Україна включена до Переліку країн, які можуть експортувати до ЄС ряд свіжих фруктів та овочів", - ідеться в повідомленні.
Йдеться про Malus Mill (яблуня), Pyrus L. (груша), Prunus L. (слива), Capsicum annuum L. (перець), Solanum aethiopicum L. (паслін), Solanum lycopersicum L. (томати) та Solanum melongena L. (баклажан).
Зазначається, що рішення про внесення України до переліку ухвалила Європейська комісія.
"Держпродспоживслужба зверталася до Європейської комісії із запитом щодо визнання всієї України країною, вільною від зазначених карантинних організмів. Після розгляду звернення Держпродспоживслужби Єврокомісія включила Україну в Перелік країн, яким дозволено експорт овочів та фруктів без додаткових нетарифних бар'єрів", - уточнили у відомстві.
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Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, - пише Укрінформ.
"У результаті проведеної роботи Держпродспоживслужби з Європейською комісією щодо надання безперешкодного експорту фруктів та овочів, визначених Директивою Ради ЄС 2019/523, Україна включена до Переліку країн, які можуть експортувати до ЄС ряд свіжих фруктів та овочів", - ідеться в повідомленні.
Йдеться про Malus Mill (яблуня), Pyrus L. (груша), Prunus L. (слива), Capsicum annuum L. (перець), Solanum aethiopicum L. (паслін), Solanum lycopersicum L. (томати) та Solanum melongena L. (баклажан).
Зазначається, що рішення про внесення України до переліку ухвалила Європейська комісія.
"Держпродспоживслужба зверталася до Європейської комісії із запитом щодо визнання всієї України країною, вільною від зазначених карантинних організмів. Після розгляду звернення Держпродспоживслужби Єврокомісія включила Україну в Перелік країн, яким дозволено експорт овочів та фруктів без додаткових нетарифних бар'єрів", - уточнили у відомстві.
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