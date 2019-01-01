Гравець «Волині» – у символічній збірній туру
Сьогодні, 07:24
Гравець "Волині" потрапив до символічної збірної 7 туру Першої ліги.
Про це повідомляє Sport Arena
До числа найкращих гравців туру потрапив правий півзахисник "хрестоностців" Денис Кожанов.
"Новачок Першої ліги, "Кремінь", зіткнувся з високим індивідуальним класом, швидкістю та футбольним інтелектом Кожанова. Наслідок – розгромна поразка, а всі три голи відбулися за безпосередньої участі Дениса. В першому випадку (на думку гостей, з-за лицьової лінії) Кожанов адресував м’яча під удар Горопевшеку. В другому – суперники зрізали м’яча у власні ворота після його подачі зі штрафного. В третьому – красивою перепасовкою з Цюпою Денис розрізав правий фланг кременчужан, немов консервну банку, що закінчилося точним ударом Пономаря", - пише про гру Дениса видання.
Крім Кожанова до збірної туру потрапили: Артур Денчук, Євген Єфремов, Ілля Брюхов, Ігор Курило, Леандро, Максим Покотилюк, Анатолій Нурієв, Лукас, Вадим Яворський, Юрій Климчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Sport Arena
До числа найкращих гравців туру потрапив правий півзахисник "хрестоностців" Денис Кожанов.
"Новачок Першої ліги, "Кремінь", зіткнувся з високим індивідуальним класом, швидкістю та футбольним інтелектом Кожанова. Наслідок – розгромна поразка, а всі три голи відбулися за безпосередньої участі Дениса. В першому випадку (на думку гостей, з-за лицьової лінії) Кожанов адресував м’яча під удар Горопевшеку. В другому – суперники зрізали м’яча у власні ворота після його подачі зі штрафного. В третьому – красивою перепасовкою з Цюпою Денис розрізав правий фланг кременчужан, немов консервну банку, що закінчилося точним ударом Пономаря", - пише про гру Дениса видання.
Крім Кожанова до збірної туру потрапили: Артур Денчук, Євген Єфремов, Ілля Брюхов, Ігор Курило, Леандро, Максим Покотилюк, Анатолій Нурієв, Лукас, Вадим Яворський, Юрій Климчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Гравець «Волині» – у символічній збірній туру
Сьогодні, 07:24
Євросоюз дозволив експорт овочів та фруктів з України
Сьогодні, 06:15
Волинян запрошують долучитися до Маршу за клімат у Києві
Сьогодні, 05:25
Що станеться з гривнею восени
Сьогодні, 03:06
Медіа