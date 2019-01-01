Гравець «Волині» – у символічній збірній туру

Гравець "Волині" потрапив до символічної збірної 7 туру Першої ліги.Про це повідомляє Sport ArenaДо числа найкращих гравців туру потрапив правий півзахисник "хрестоностців""Новачок Першої ліги, "Кремінь", зіткнувся з високим індивідуальним класом, швидкістю та футбольним інтелектом Кожанова. Наслідок – розгромна поразка, а всі три голи відбулися за безпосередньої участі Дениса. В першому випадку (на думку гостей, з-за лицьової лінії) Кожанов адресував м’яча під удар Горопевшеку. В другому – суперники зрізали м’яча у власні ворота після його подачі зі штрафного. В третьому – красивою перепасовкою з Цюпою Денис розрізав правий фланг кременчужан, немов консервну банку, що закінчилося точним ударом Пономаря", - пише про гру Дениса видання.Крім Кожанова до збірної туру потрапили: