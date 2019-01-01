вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 6 вересня

Курс валют у Луцьку на 6 вересня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.030, а продаж - 25.400.

Євро при купівлі становить - 27.515, продажу - 28.065.

Курс російського рубля: купівля - 0.334, продаж - 0.394.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.075, продаж - 6.568.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
6 вересня – яке свято і що категорично заборонено робити сьогодні
Сьогодні, 09:12
У волинському селі горіла господарська будівля
Сьогодні, 09:05
Курс валют у Луцьку на 6 вересня
Сьогодні, 09:00
У Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО
Сьогодні, 08:56
Всі роботи завершать за два тижні: власник фірми, яка ремонтує міст на Ковельській, вибачився перед лучанами
Сьогодні, 08:49
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 4 вересня Курс валют у Луцьку на 4 вересня
04 вересень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 3 вересня Курс валют у Луцьку на 3 вересня
03 вересень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 30 серпня Курс валют у Луцьку на 30 серпня
30 серпень, 09:12
Курс валют у Луцьку на 29 серпня Курс валют у Луцьку на 29 серпня
29 серпень, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на Ківерцівській – аварія. ФОТО
Сьогодні, 09:50
 0
У міськраді на Волині працюватиме волонтер із США
Сьогодні, 09:46
 0
На трасі «Львів-Ковель» трапилась аварія: постраждало 6 людей
Сьогодні, 09:22
 0
6 вересня – яке свято і що категорично заборонено робити сьогодні
Сьогодні, 09:12
 0
У волинському селі горіла господарська будівля
Сьогодні, 09:05
 0
Медіа
відео
1/8
﻿