Курс валют у Луцьку на 6 вересня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.030, а продаж - 25.400.
Євро при купівлі становить - 27.515, продажу - 28.065.
Курс російського рубля: купівля - 0.334, продаж - 0.394.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.075, продаж - 6.568.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить - 27.515, продажу - 28.065.
Курс російського рубля: купівля - 0.334, продаж - 0.394.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.075, продаж - 6.568.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У волинському селі горіла господарська будівля
Сьогодні, 09:05
Курс валют у Луцьку на 6 вересня
Сьогодні, 09:00
У Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО
Сьогодні, 08:56
Всі роботи завершать за два тижні: власник фірми, яка ремонтує міст на Ковельській, вибачився перед лучанами
Сьогодні, 08:49
Медіа