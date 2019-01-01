Курс валют у Луцьку на 6 вересня





Євро при купівлі становить - 27.515, продажу - 28.065.



Курс російського рубля: купівля - 0.334, продаж - 0.394.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.075, продаж - 6.568.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.030, а продаж - 25.400.Євро при купівлі становить - 27.515, продажу - 28.065.Курс російського рубля: купівля - 0.334, продаж - 0.394.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.075, продаж - 6.568.

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