У волинському селі горіла господарська будівля
Сьогодні, 09:05
У селі Малі Голоби Камінь-Каширського району.
Про це повідомили у пресслужбі Камінь-Каширського РВ ДСНС у Волинській області.
05 вересня о 15:49 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу дерев’яної господарської будівлі.
За вказаною адресою виїхали рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського та місцевої пожежної охорони села Гута-Боровенська. Пожежу локалізували о 16:20 та повністю ліквідували о 16:50.
Причина пожежі встановлюється.
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Про це повідомили у пресслужбі Камінь-Каширського РВ ДСНС у Волинській області.
05 вересня о 15:49 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу дерев’яної господарської будівлі.
За вказаною адресою виїхали рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського та місцевої пожежної охорони села Гута-Боровенська. Пожежу локалізували о 16:20 та повністю ліквідували о 16:50.
Причина пожежі встановлюється.
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