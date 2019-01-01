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У волинському селі горіла господарська будівля

У волинському селі горіла господарська будівля
У селі Малі Голоби Камінь-Каширського району.

Про це повідомили у пресслужбі Камінь-Каширського РВ ДСНС у Волинській області.

05 вересня о 15:49 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу дерев’яної господарської будівлі.

За вказаною адресою виїхали рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського та місцевої пожежної охорони села Гута-Боровенська. Пожежу локалізували о 16:20 та повністю ліквідували о 16:50.

Причина пожежі встановлюється.

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Теги: пожежа, Волинь
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