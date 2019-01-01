6 вересня – яке свято і що категорично заборонено робити сьогодні





В народі свято називають Євтихій Тихий, і день приурочували збору насіння льону, - пише



Також наші пращури уважно слідкували за погодою, яка мала бути тихою і безвітряною. Існували важливі заборони та застереження, які українці боялися порушувати.



Свято 6 вересня також мало й іншу назву - день тихої зорі. Було не прийнято лаятися і пліткувати в цей день, але в той же час за традиціями починалися жіночі "посиденьки", на яких розповідали різні повчальні історії та співали тихих спокійних пісень. Вважалося, що злі язики можуть викликати значно більші нещастя на самих же "базік".



Пращури чекали на лихо, якщо вітер на Євтихія Тихого буде сильний. Це можна пояснити тим, що пориви здатні легко розвіяти насіння льону у полі, і вся робота виявиться марною.



Крім того жінки проводили 6 вересня обряди і робили заговори, щоб закликати удачу та достаток на всю осінь. Для цього брали з землі опале листя - 20 штук - і клали їх у посудину зі святою водою. Потім потрібно було розкласти це листя перед собою і дати їм висохнути. Після цього запалювали оранжеві або жовті свічки, а після - промовляли заговор.



Жінки після промовляння заговору повинні були розкласти це листя в кімнатах, підвалі, горищі, сінях. Свічки не можна було гасити, проте дати їм догоріти повністю. В останній день осені листя закопували під деревом.



Прикмети і приказки на Євтихія Тихого:



- Дощ на Євтихія обіцяє суху осінь і гарний врожай на наступний рік;

- Після Євтихія зоря кожен день буде запізнюватися;

- Літня зоря на Тихий день з квітами і сонцем буде, а осіння - з пряльцем, денцем та веретенцем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6 вересня православні вшановують ранньо-християнського святого Євтихія, учня Іоанна Богослова і єпископа Себастії.В народі свято називають Євтихій Тихий, і день приурочували збору насіння льону, - пише РБК-Україна Також наші пращури уважно слідкували за погодою, яка мала бути тихою і безвітряною. Існували важливі заборони та застереження, які українці боялися порушувати.Свято 6 вересня також мало й іншу назву - день тихої зорі. Було не прийнято лаятися і пліткувати в цей день, але в той же час за традиціями починалися жіночі "посиденьки", на яких розповідали різні повчальні історії та співали тихих спокійних пісень. Вважалося, що злі язики можуть викликати значно більші нещастя на самих же "базік".Пращури чекали на лихо, якщо вітер на Євтихія Тихого буде сильний. Це можна пояснити тим, що пориви здатні легко розвіяти насіння льону у полі, і вся робота виявиться марною.Крім того жінки проводили 6 вересня обряди і робили заговори, щоб закликати удачу та достаток на всю осінь. Для цього брали з землі опале листя - 20 штук - і клали їх у посудину зі святою водою. Потім потрібно було розкласти це листя перед собою і дати їм висохнути. Після цього запалювали оранжеві або жовті свічки, а після - промовляли заговор.Жінки після промовляння заговору повинні були розкласти це листя в кімнатах, підвалі, горищі, сінях. Свічки не можна було гасити, проте дати їм догоріти повністю. В останній день осені листя закопували під деревом.Прикмети і приказки на Євтихія Тихого:- Дощ на Євтихія обіцяє суху осінь і гарний врожай на наступний рік;- Після Євтихія зоря кожен день буде запізнюватися;- Літня зоря на Тихий день з квітами і сонцем буде, а осіння - з пряльцем, денцем та веретенцем.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію