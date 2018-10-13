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На трасі «Львів-Ковель» трапилась аварія: постраждало 6 людей

На трасі «Львів-Ковель» трапилась аварія: постраждало 6 людей
На трасі “Львів-Ковель” біля села Угринів Сокальського району трапилась аварія за участю вантажівки і автомобіля Peugeot.

Автопригода сталась 5 вересня близько 11:10, - пише Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА на сторінці у facebook.

Зазначається, що 31-річний мешканець села Ангелівка Івано-Франківської області, керуючи вантажним автомобілем Volvo із причепом “Шміц“, не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся із автомобілем Peugeot Boxer, під керуванням 43-річного мешканця села Тишковичі Волинської області.

Внаслідок ДТП шестеро осіб, водій і пасажири автомобіля Peugeot, отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані до Червоноградської та Сокальської лікарень.

Обставини події встановлюються.

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Теги: аварія, Луцьк, Львів
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