У Луцьку на Ківерцівській – аварія. ФОТО
Сьогодні, 09:50
У Луцьк на вулиці Ківерцівській трапилась дорожньо-транспортна пригода. Дорогу не поділили Renault і Opel.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Аварія трапилась вранці 6 вересня. Як видно з фото, автівки зазнали деякі механічні пошкодження.
На місці працює патрульна поліція, яка з'ясовує усі деталі інциденту.
Нагадаємо, що сьогодні, 6 вересня у Луцьк на вулиці Данила Галицького зіткнулись два легковики.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Аварія трапилась вранці 6 вересня. Як видно з фото, автівки зазнали деякі механічні пошкодження.
На місці працює патрульна поліція, яка з'ясовує усі деталі інциденту.
Нагадаємо, що сьогодні, 6 вересня у Луцьк на вулиці Данила Галицького зіткнулись два легковики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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