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У Луцьку на Ківерцівській – аварія. ФОТО

У Луцьку на Ківерцівській – аварія. ФОТО
У Луцьк на вулиці Ківерцівській трапилась дорожньо-транспортна пригода. Дорогу не поділили Renault і Opel.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Аварія трапилась вранці 6 вересня. Як видно з фото, автівки зазнали деякі механічні пошкодження.

На місці працює патрульна поліція, яка з'ясовує усі деталі інциденту.

Нагадаємо, що сьогодні, 6 вересня у Луцьк на вулиці Данила Галицького зіткнулись два легковики.

У Луцьку на Ківерцівській – аварія. ФОТО
У Луцьку на Ківерцівській – аварія. ФОТО
У Луцьку на Ківерцівській – аварія. ФОТО
У Луцьку на Ківерцівській – аварія. ФОТО
У Луцьку на Ківерцівській – аварія. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, Ківерцівська
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