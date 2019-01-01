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У міськраді на Волині працюватиме волонтер із США

У міськраді на Волині працюватиме волонтер із США
Із 17-го жовтня в межах проекту “Розвиток громад” у виконавчому комітеті Володимир-Волинської міської ради буде працювати волонтер Корпусу Миру США.

Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міськради.

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Довідка: Корпус миру США – це незалежне неполітичне, нерелігійне і неприбуткове агентство виконавчої гілки Уряду Сполучених Штатів. Його було засновано Президентом США Джоном Кеннеді у 1961 році з метою зміцнення миру та дружби між людьми різних національностей і культур. Наразі Корпус миру здійснює свою діяльність у понад 60 країнах світу – в Європі, Азії, Латинській Америці, Африці та Тихоокеанському регіоні. Вже протягом майже шістьох десятиліть Корпус миру надає технічну допомогу шляхом втілення в життя програм у сфері освіти, розвитку громад, сприяння розвитку бізнесу, захисту довкілля, сільського господарства, охорони здоров’я та роботи з молоддю.

Фінансування діяльності Корпусу миру здійснюється за рішенням Конгресу Сполучених Штатів з бюджету Федерального Уряду і формується за рахунок податків, сплачених громадянами США.

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Теги: волонтер, США, Волинь
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