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Луцькі муніципали оштрафували автохама, який припаркувався на узбіччі. ФОТО

Луцькі муніципали оштрафували автохама, який припаркувався на узбіччі. ФОТО
У Луцьку інспектори муніципальної варти склали протокол на водія, який припаркувався у неналежному місці.

Про це повідомили у пресслужбі муніципалів у Facebook.

На чергового порушника Правил благоустрою в частині паркування Інспекторами департаменту муніципальної варти crkfkb адміністративний протокол за порушення п.п.2.5.5.1.7 у відповідності до ст. 152 КУпАП та передfkb на розгляд адміністративної комісії за місцем його проживання.

Луцькі муніципали оштрафували автохама, який припаркувався на узбіччі. ФОТО

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Теги: автохам, Луцьк, паркування, муніципали
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