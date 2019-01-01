Луцькі муніципали оштрафували автохама, який припаркувався на узбіччі. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі муніципалів у Facebook.



На чергового порушника Правил благоустрою в частині паркування Інспекторами департаменту муніципальної варти crkfkb адміністративний протокол за порушення п.п.2.5.5.1.7 у відповідності до ст. 152 КУпАП та передfkb на розгляд адміністративної комісії за місцем його проживання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку інспектори муніципальної варти склали протокол на водія, який припаркувався у неналежному місці.Про це повідомили у пресслужбі муніципалів у Facebook.На чергового порушника Правил благоустрою в частині паркування Інспекторами департаменту муніципальної варти crkfkb адміністративний протокол за порушення п.п.2.5.5.1.7 у відповідності до ст. 152 КУпАП та передfkb на розгляд адміністративної комісії за місцем його проживання.

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