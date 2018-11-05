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Розшукують 42-річного волинянина, який пішов з дому ще взимку та не повернувся

Розшукують 42-річного волинянина, який пішов з дому ще взимку та не повернувся
Поліцейські встановлюють місцезнаходження безвісти зниклого 42-річного жителя села Великий Омеляник Луцького району Сільчука Сергія Георгійовича

Чоловік, 1 лютого цього року пішов з дому та не повернувся. Дотепер місцезнаходження чоловіка невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.

Прикмети: низького зросту, худощавийц, волосся русяве, очі синього кольору.

Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07 або на лінію «102».


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Теги: розшук, чоловік, Волинь
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