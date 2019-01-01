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На Волині п'яний мотоцикліст в'їхав у легковик: чоловіка забрали до лікарні

На Волині п'яний мотоцикліст в'їхав у легковик: чоловіка забрали до лікарні
У селищі Цумань Ківерцівського району на вулиці Шевченка мотоцикл Mustang зіткнувся з автомобілем Ford Fiesta.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 18 години 5 вересня. За кермом мотоциклу перебував 38-річний житель Ківерцівського району. Керуючи мотоциклом у стані алкогольного сп’яніння, виконуючи маневр обгону водій зіткнувся з легковиком Ford Fiesta, під керуванням 28-річної місцевої жительки.

Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації обласної клінічної лікарні.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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Теги: ДТП, Волинь, аварія
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