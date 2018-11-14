В Україні подорожчає хліб





Про це у коментаріОлексій Дорошенко.



"Вартість хліба зростатиме кожен місяць на 1-1,5% до кінця року. Наразі в середньому хліб коштує від 22 грн за кілограм", - сказав Дорошенко.



Також він додав, що за останні дев’ять місяців вартість хліба зросла на 9%.



Нагадаємо, за місяць ціни на сало зросли на 0,3%.



Крім того, за місяць в Україні подорожчали макаронні вироби - на 0,2%, до 18,31 грн за кг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні вартість хліба буде зростати кожен місяць до кінця року.Про це у коментарі УНН повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж"Вартість хліба зростатиме кожен місяць на 1-1,5% до кінця року. Наразі в середньому хліб коштує від 22 грн за кілограм", - сказав Дорошенко.Також він додав, що за останні дев’ять місяців вартість хліба зросла на 9%.Нагадаємо, за місяць ціни на сало зросли на 0,3%.Крім того, за місяць в Україні подорожчали макаронні вироби - на 0,2%, до 18,31 грн за кг.

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