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В Україні подорожчає хліб

В Україні подорожчає хліб
В Україні вартість хліба буде зростати кожен місяць до кінця року.

Про це у коментарі УНН повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

"Вартість хліба зростатиме кожен місяць на 1-1,5% до кінця року. Наразі в середньому хліб коштує від 22 грн за кілограм", - сказав Дорошенко.

Також він додав, що за останні дев’ять місяців вартість хліба зросла на 9%.

Нагадаємо, за місяць ціни на сало зросли на 0,3%.

Крім того, за місяць в Україні подорожчали макаронні вироби - на 0,2%, до 18,31 грн за кг.

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Теги: хліб, подорожчання
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