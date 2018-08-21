Через нашестя небезпечної гусені, яку вперше виявили на Волині, ввели карантин
Сьогодні, 11:16
У зв’язку з виявленням на території Рожищенського району шкідника – американського білого метелика, 5 вересня запровадили карантинний режим на площі 1022,3 га.
Цей карантинний шкідник на території Волині виявили вперше, - інформує Держпродспоживслужба у Волинській області.
До слова, В Україні шкідник пошкоджує понад 250 видів культур, серед яких найулюбленішими є клен, шовковиця, бузина, волоський горіх, вишня, слива, яблуня та інші плодові культури.
Зазвичай забарвлення крил метеликів білосніжне, але іноді зустрічаються метелики з чорними або темно-коричневими плямами на крилах.
Кожна самка відкладає за різними даними від 300 до маже 2000 яєць. Але в середньому плодючість самки – 400-800 яєць. На тривалість розвитку яєць та кількість гусениць які з них відродились значно впливає температура і вологість повітря.
Тож, у випадку виявлення американського білого метелика необхідно здійснювати заходи щодо його знищення:
- збір та знищення гусениць та кладок яєць;
- обрізку гілок з гніздами гусені, які необхідно спалювати у спеціально відведених місцях;
- очищення дерев від нашарування кори;
- знищення рослинних решток;
- перекопування пристовбурових кругів в садах парках та на присадибних ділянках;
- масовий вилов за допомогою феромонних пасток та ловчих поясів;
- обробки інсектицидами та біопрепаратами в період відродження гусениць згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів дозволених до використання в Україні».
- обробки дерев та кущів проти шкідників по голій кроні (лютий – березень) згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів дозволених до використання в Україні».
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Цей карантинний шкідник на території Волині виявили вперше, - інформує Держпродспоживслужба у Волинській області.
До слова, В Україні шкідник пошкоджує понад 250 видів культур, серед яких найулюбленішими є клен, шовковиця, бузина, волоський горіх, вишня, слива, яблуня та інші плодові культури.
Зазвичай забарвлення крил метеликів білосніжне, але іноді зустрічаються метелики з чорними або темно-коричневими плямами на крилах.
Кожна самка відкладає за різними даними від 300 до маже 2000 яєць. Але в середньому плодючість самки – 400-800 яєць. На тривалість розвитку яєць та кількість гусениць які з них відродились значно впливає температура і вологість повітря.
Тож, у випадку виявлення американського білого метелика необхідно здійснювати заходи щодо його знищення:
- збір та знищення гусениць та кладок яєць;
- обрізку гілок з гніздами гусені, які необхідно спалювати у спеціально відведених місцях;
- очищення дерев від нашарування кори;
- знищення рослинних решток;
- перекопування пристовбурових кругів в садах парках та на присадибних ділянках;
- масовий вилов за допомогою феромонних пасток та ловчих поясів;
- обробки інсектицидами та біопрепаратами в період відродження гусениць згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів дозволених до використання в Україні».
- обробки дерев та кущів проти шкідників по голій кроні (лютий – березень) згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів дозволених до використання в Україні».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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