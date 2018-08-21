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Через нашестя небезпечної гусені, яку вперше виявили на Волині, ввели карантин

Через нашестя небезпечної гусені, яку вперше виявили на Волині, ввели карантин
У зв’язку з виявленням на території Рожищенського району шкідника – американського білого метелика, 5 вересня запровадили карантинний режим на площі 1022,3 га.

Цей карантинний шкідник на території Волині виявили вперше, - інформує Держпродспоживслужба у Волинській області.

До слова, В Україні шкідник пошкоджує понад 250 видів культур, серед яких найулюбленішими є клен, шовковиця, бузина, волоський горіх, вишня, слива, яблуня та інші плодові культури.

Зазвичай забарвлення крил метеликів білосніжне, але іноді зустрічаються метелики з чорними або темно-коричневими плямами на крилах.

Кожна самка відкладає за різними даними від 300 до маже 2000 яєць. Але в середньому плодючість самки – 400-800 яєць. На тривалість розвитку яєць та кількість гусениць які з них відродились значно впливає температура і вологість повітря.

Тож, у випадку виявлення американського білого метелика необхідно здійснювати заходи щодо його знищення:

- збір та знищення гусениць та кладок яєць;

- обрізку гілок з гніздами гусені, які необхідно спалювати у спеціально відведених місцях;

- очищення дерев від нашарування кори;

- знищення рослинних решток;

- перекопування пристовбурових кругів в садах парках та на присадибних ділянках;

- масовий вилов за допомогою феромонних пасток та ловчих поясів;

- обробки інсектицидами та біопрепаратами в період відродження гусениць згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів дозволених до використання в Україні».

- обробки дерев та кущів проти шкідників по голій кроні (лютий – березень) згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів дозволених до використання в Україні».


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Теги: гусінь, Волинь, шкідник
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