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У Луцьку мешканці багатоповерхівок закидали двори будівельним сміттям. ФОТО

У Луцьку мешканці багатоповерхівок закидали двори будівельним сміттям. ФОТО
У Луцьку на прибудинкових територія будинків по пр. Молоді, 4, вулицчх Конякіна, 23, Кравчука, 20, Кравчука, 12 муніципали виявили гори будівельного сміття.

Про це повідомили у пресслужбі муніципалів у Facebook.

Інспектори відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту при обстеженні території міста виявили будівельне сміття, яке місцеві мешканці викинули просто у дворах власних будинків.

Порушникам видали приписи на термінове усунення порушення Правил благоустрою міста Луцька, п.п. 2.5.5.1.3.

За ухилення та невиконання вимог приписів на останніх чекають протоколи про адміністративне правопорушення за порушення ст. 152 КУпАП. Штраф – від 340-1360 грн.

У Луцьку мешканці багатоповерхівок закидали двори будівельним сміттям. ФОТО
У Луцьку мешканці багатоповерхівок закидали двори будівельним сміттям. ФОТО
У Луцьку мешканці багатоповерхівок закидали двори будівельним сміттям. ФОТО

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Теги: муніципали, Луцьк, благоустрій
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