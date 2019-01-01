Вбивство молодого чоловіка у Ковелі в дворі будинку: винуватцю «світить» до 15 років тюрми





Нагадаємо, що 6 липня нетверезий чоловік (до того ж – опійний наркоман) у дворі поблизу будинку №2 на вулиці Данилюка під час спільного розпивання спиртних напоїв зі своїм знайомим-однолітком кинувся на того з ножем та в ході конфлікту вдарив один раз у ліву верхню задню ділянку тулуба, - пише пресслужба прокуратури області.



Удар виявився фатальним, потерпілий помер.



Зловмисника ж обвинувачують в умисному вбивстві (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.115 КК України) й подальшу його долю вирішуватиме суд.



Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 31-річного ковельчанина судитимуть за умисне вбивство Нагадаємо, що 6 липня нетверезий чоловік (до того ж – опійний наркоман) у дворі поблизу будинку №2 на вулиці Данилюка під час спільного розпивання спиртних напоїв зі своїм знайомим-однолітком кинувся на того з ножем та в ході конфлікту вдарив один раз у ліву верхню задню ділянку тулуба, - пише пресслужба прокуратури області.Удар виявився фатальним, потерпілий помер.Зловмисника ж обвинувачують в умисному вбивстві (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.115 КК України) й подальшу його долю вирішуватиме суд.згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію