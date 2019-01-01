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Вбивство молодого чоловіка у Ковелі в дворі будинку: винуватцю «світить» до 15 років тюрми

Вбивство молодого чоловіка у Ковелі в дворі будинку: винуватцю «світить» до 15 років тюрми
31-річного ковельчанина судитимуть за умисне вбивство.

Нагадаємо, що 6 липня нетверезий чоловік (до того ж – опійний наркоман) у дворі поблизу будинку №2 на вулиці Данилюка під час спільного розпивання спиртних напоїв зі своїм знайомим-однолітком кинувся на того з ножем та в ході конфлікту вдарив один раз у ліву верхню задню ділянку тулуба, - пише пресслужба прокуратури області.

Удар виявився фатальним, потерпілий помер.

Зловмисника ж обвинувачують в умисному вбивстві (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.115 КК України) й подальшу його долю вирішуватиме суд.

Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.




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Теги: вбивство, Ковель
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