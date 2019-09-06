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Волинянку ошукали на 13 тисяч гривень

Волинянку ошукали на 13 тисяч гривень
У волинянки шахраї видурили майже 13 тисяч гривень.

Про це пише Володимир Медіа.

5 вересня до Володимир-Волинського відділу поліції надійшло повідомлення від 57-річної жительки міста про шахрайство.

Як виявилося, цього ж дня до неї зателефонувала невідома особа, котра представилася службою безпеки банку. Під час спілкування псевдо представник банківської установи наголосив на тому, що потрібно змінити рахунки банківської картки.

Дізнавшись усю необхідну інформацію, шахраєві через банківський термінал вдалося здійняти з картки заявниці 12 900 гривень.

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Теги: шахрай, Волинь
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