У Рівному вночі згоріла елітна автівка. ФОТО





Пожежа трапилась 6 вересня о 01:50, - пише ГУ ДСНС України у Рівненській області.



Прибувши на місце виклику рятувальники встановили, що автомобіль був повністю охоплений вогнем. Вогнеборці відразу подали вогнегасячі засоби. О 02:02 пожежу локалізували, а о 02:42 повністю ліквідовали.



Жертв та постраждалих не має.



Внаслідок пожежі вогонь знищив моторний відсік, багажний відсік, салон автомобіля, ліве та праве переднє колесо та пошкодив кузов автомобіля. До ліквідації було залучено три одиниці спецтехніки ДСНС та 9 чоловік особового складу рятувальників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному рятувальники ліквідували пожежу позашляховика Audi Q7.Пожежа трапилась 6 вересня о 01:50, - пише ГУ ДСНС України у Рівненській області.Прибувши на місце виклику рятувальники встановили, що автомобіль був повністю охоплений вогнем. Вогнеборці відразу подали вогнегасячі засоби. О 02:02 пожежу локалізували, а о 02:42 повністю ліквідовали.Жертв та постраждалих не має.Внаслідок пожежі вогонь знищив моторний відсік, багажний відсік, салон автомобіля, ліве та праве переднє колесо та пошкодив кузов автомобіля. До ліквідації було залучено три одиниці спецтехніки ДСНС та 9 чоловік особового складу рятувальників.

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