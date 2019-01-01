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У Рівному вночі згоріла елітна автівка. ФОТО

У Рівному вночі згоріла елітна автівка. ФОТО
У Рівному рятувальники ліквідували пожежу позашляховика Audi Q7.

Пожежа трапилась 6 вересня о 01:50, - пише ГУ ДСНС України у Рівненській області.

Прибувши на місце виклику рятувальники встановили, що автомобіль був повністю охоплений вогнем. Вогнеборці відразу подали вогнегасячі засоби. О 02:02 пожежу локалізували, а о 02:42 повністю ліквідовали.

Жертв та постраждалих не має.

Внаслідок пожежі вогонь знищив моторний відсік, багажний відсік, салон автомобіля, ліве та праве переднє колесо та пошкодив кузов автомобіля. До ліквідації було залучено три одиниці спецтехніки ДСНС та 9 чоловік особового складу рятувальників.

У Рівному вночі згоріла елітна автівка. ФОТО
У Рівному вночі згоріла елітна автівка. ФОТО
У Рівному вночі згоріла елітна автівка. ФОТО
У Рівному вночі згоріла елітна автівка. ФОТО
У Рівному вночі згоріла елітна автівка. ФОТО

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Теги: пожежа, Рівне
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