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Бізнесмен, який має у Луцьку декілька підприємств, очолив Запорізьку ОДА

Бізнесмен, який має у Луцьку декілька підприємств, очолив Запорізьку ОДА
Бізнесмен із Рівненщини Віталій Туринок став головою Запорізької обласної державної адміністрації.

Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського від 5 вересня 2019 року.

Довідково:

45-річний Віталій Туринок – житель Запоріжжя. Чоловікові належить 67% у ТДВ «Рівненський домобудівний комбінат», що на вулиці Будівельників у Рівному виробляє бетонні вироби.

Також він володіє трьома волинськими товариствами, які працюють у сферах нерухомості та виробництва будівельних матеріалів.


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Теги: Віталій Туринок
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