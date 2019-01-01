Бізнесмен, який має у Луцьку декілька підприємств, очолив Запорізьку ОДА
Сьогодні, 12:11
Бізнесмен із Рівненщини Віталій Туринок став головою Запорізької обласної державної адміністрації.
Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського від 5 вересня 2019 року.
Довідково:
45-річний Віталій Туринок – житель Запоріжжя. Чоловікові належить 67% у ТДВ «Рівненський домобудівний комбінат», що на вулиці Будівельників у Рівному виробляє бетонні вироби.
Також він володіє трьома волинськими товариствами, які працюють у сферах нерухомості та виробництва будівельних матеріалів.
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Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського від 5 вересня 2019 року.
Довідково:
45-річний Віталій Туринок – житель Запоріжжя. Чоловікові належить 67% у ТДВ «Рівненський домобудівний комбінат», що на вулиці Будівельників у Рівному виробляє бетонні вироби.
Також він володіє трьома волинськими товариствами, які працюють у сферах нерухомості та виробництва будівельних матеріалів.
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