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Двоє волинян вкрали автозапчастини у господаря

Двоє волинян вкрали автозапчастини у господаря
У Рожищенському районі двоє злодіїв викрали автозапчастини у чоловіка.

Так, 5 вересня, за допомогою до поліції звернувся 55-річний житель райцентру Рожище, - пише ГУНП у Волинській області.

Чоловік повідомив, що у кінці серпня, на вулиці Зіньковецької у Рожищі з території господарства невідомі викрали його автозапчастини. Сума завданих матеріальних збитків склала 40 тис. грн.

Співробітники кримінальної поліції встановили причетність до крадіжки 34-річного та 37-річного жителів цього ж району.


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Теги: крадіжка
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