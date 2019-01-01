Двоє волинян вкрали автозапчастини у господаря





Так, 5 вересня, за допомогою до поліції звернувся 55-річний житель райцентру Рожище, - пише ГУНП у Волинській області.



Чоловік повідомив, що у кінці серпня, на вулиці Зіньковецької у Рожищі з території господарства невідомі викрали його автозапчастини. Сума завданих матеріальних збитків склала 40 тис. грн.



Співробітники кримінальної поліції встановили причетність до крадіжки 34-річного та 37-річного жителів цього ж району.





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