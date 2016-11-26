В аварії на Волині зіткнулись двоє мотоциклістів: є постраждалі. ФОТО





Автопригода сталась 5 вересня, - пише Камінь-Каширський відділ поліції.



Правоохоронці встановили, що жителі району їхавши мотоциклами LONCIN, не враховуючи дорожню обстановку, а також дистанцію зустрічного роз’їзду, допустили зіткнення двох транспортних засобів.



Внаслідок ДТП водії та пасажири отримали тілесні ушкодження, один із пасажирів госпіталізований до травматологічного відділення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Залісся Камінь-Каширського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох мотоциклістів.Автопригода сталась 5 вересня, - пише Камінь-Каширський відділ поліції.Правоохоронці встановили, що жителі району їхавши мотоциклами LONCIN, не враховуючи дорожню обстановку, а також дистанцію зустрічного роз’їзду, допустили зіткнення двох транспортних засобів.Внаслідок ДТП водії та пасажири отримали тілесні ушкодження, один із пасажирів госпіталізований до травматологічного відділення.

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