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В аварії на Волині зіткнулись двоє мотоциклістів: є постраждалі. ФОТО

В аварії на Волині зіткнулись двоє мотоциклістів: є постраждалі. ФОТО
В селі Залісся Камінь-Каширського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох мотоциклістів.

Автопригода сталась 5 вересня, - пише Камінь-Каширський відділ поліції.

Правоохоронці встановили, що жителі району їхавши мотоциклами LONCIN, не враховуючи дорожню обстановку, а також дистанцію зустрічного роз’їзду, допустили зіткнення двох транспортних засобів.

Внаслідок ДТП водії та пасажири отримали тілесні ушкодження, один із пасажирів госпіталізований до травматологічного відділення.

В аварії на Волині зіткнулись двоє мотоциклістів: є постраждалі. ФОТО
В аварії на Волині зіткнулись двоє мотоциклістів: є постраждалі. ФОТО
В аварії на Волині зіткнулись двоє мотоциклістів: є постраждалі. ФОТО

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Теги: аварія, Камінь-Каширський район
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