Старий ринок у Луцьку закриють на два дні





Відповідне розпорядження підписав виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт.



Так, 7 вересня ринок закриють через проведення Дня міста. А 8 вересня він не працюватиме через проведення бігового змагання « Лучеськ Півмарафон-2019».



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