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Старий ринок у Луцьку закриють на два дні

Старий ринок у Луцьку закриють на два дні
Центральний (Старий) ринок у Луцьку не працюватиме два дні – 7 та 8 вересня.

Відповідне розпорядження підписав виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт.

Так, 7 вересня ринок закриють через проведення Дня міста. А 8 вересня він не працюватиме через проведення бігового змагання « Лучеськ Півмарафон-2019».

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Теги: Старий ринок, Луцьк, День міста
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