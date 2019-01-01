Старий ринок у Луцьку закриють на два дні
Сьогодні, 13:00
Центральний (Старий) ринок у Луцьку не працюватиме два дні – 7 та 8 вересня.
Відповідне розпорядження підписав виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт.
Так, 7 вересня ринок закриють через проведення Дня міста. А 8 вересня він не працюватиме через проведення бігового змагання « Лучеськ Півмарафон-2019».
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Відповідне розпорядження підписав виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт.
Так, 7 вересня ринок закриють через проведення Дня міста. А 8 вересня він не працюватиме через проведення бігового змагання « Лучеськ Півмарафон-2019».
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