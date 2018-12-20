У Києві чоловік влаштував стрілянину в тролейбусі: є поранені





Про це повідомляє видання



Так, 6 вересня о 08.50, в Голосіївському районі в тролейбусі маршруту №40к виникла конфліктна ситуація між пасажирами.



З невстановленої зброї чоловік здійснив постріли, чим заподіяв поранення грудної клітини двом пасажирам і втік. Постраждалим надали медичну допомогу.



Правопорушника розшукують.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину в тролейбусі.Про це повідомляє видання Цензор.Нет. Так, 6 вересня о 08.50, в Голосіївському районі в тролейбусі маршруту №40к виникла конфліктна ситуація між пасажирами.З невстановленої зброї чоловік здійснив постріли, чим заподіяв поранення грудної клітини двом пасажирам і втік. Постраждалим надали медичну допомогу.Правопорушника розшукують.

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