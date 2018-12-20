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У Києві чоловік влаштував стрілянину в тролейбусі: є поранені

У Києві чоловік влаштував стрілянину в тролейбусі: є поранені
В Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину в тролейбусі.

Про це повідомляє видання Цензор.Нет.

Так, 6 вересня о 08.50, в Голосіївському районі в тролейбусі маршруту №40к виникла конфліктна ситуація між пасажирами.

З невстановленої зброї чоловік здійснив постріли, чим заподіяв поранення грудної клітини двом пасажирам і втік. Постраждалим надали медичну допомогу.

Правопорушника розшукують.


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Теги: стрілянина, Київ
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