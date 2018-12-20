У Києві чоловік влаштував стрілянину в тролейбусі: є поранені
Сьогодні, 13:14
В Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину в тролейбусі.
Про це повідомляє видання Цензор.Нет.
Так, 6 вересня о 08.50, в Голосіївському районі в тролейбусі маршруту №40к виникла конфліктна ситуація між пасажирами.
З невстановленої зброї чоловік здійснив постріли, чим заподіяв поранення грудної клітини двом пасажирам і втік. Постраждалим надали медичну допомогу.
Правопорушника розшукують.
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Про це повідомляє видання Цензор.Нет.
Так, 6 вересня о 08.50, в Голосіївському районі в тролейбусі маршруту №40к виникла конфліктна ситуація між пасажирами.
З невстановленої зброї чоловік здійснив постріли, чим заподіяв поранення грудної клітини двом пасажирам і втік. Постраждалим надали медичну допомогу.
Правопорушника розшукують.
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