На Волині п’яний батько палицею побив доньку





Як повідомили



Він узяв палицю та наніс дочці удар по спині. Сталося це під час раптово виниклого словесного конфлікту.



Справою займаються правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 39-річний мешканець одного із сіл Володимир-Волинського району побив палицею власну доньку. Прикрий інцидент трапився 5-го вересня о 16-ій годині.Як повідомили БУГу у поліції, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.Він узяв палицю та наніс дочці удар по спині. Сталося це під час раптово виниклого словесного конфлікту.Справою займаються правоохоронці.

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