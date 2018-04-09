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На Волині п’яний батько палицею побив доньку

На Волині п’яний батько палицею побив доньку
39-річний мешканець одного із сіл Володимир-Волинського району побив палицею власну доньку. Прикрий інцидент трапився 5-го вересня о 16-ій годині.

Як повідомили БУГу у поліції, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Він узяв палицю та наніс дочці удар по спині. Сталося це під час раптово виниклого словесного конфлікту.

Справою займаються правоохоронці.

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Теги: побиття, донька, палиця
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