У центрі Луцька відкрили міжнародний фестиваль. ФОТО

Сьогодні, 6 вересня, на Театральному майдані Луцька поблизу пам’ятника Лесі Українці урочисто відкрили ХVІІІ Міжнародний літературно-мистецький фестиваль “Лісова пісня”.Про це повідомляє відділ інформаційної роботи Луцької міської ради.Учасниками фестивалю, який гостинно приймає волинський край, стали відомі письменники з різних куточків України, а також з Білорусі, Польщі, Болгарії, Чехії, Грузії та волинські літератори.Фестиваль «Лісова пісня» відбувається на Волині з 2001 року. Захід започаткований з ініціативи Волинської обласної організації НСПУ з метою привернути увагу до місць, де бувала Леся Українка та які надихали на написання безсмертної «Лісової пісні». Його організаторами є Волинська організація Національної спілки письменників України за підтримки департаменту культури Луцької міської ради, Волинського обласного науково-методичного центру культури.В урочистому відкритті мистецького дійства взяли участь секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови, представники обласної влади, а також експерти Ради Європи з питань інтеркультурної політики -таКсенія Рубікондо, взявши слово, зауважила, що Леся Українка сформувала українську ідентичність у співпраці з іншими народами, несла цю ідею крізь роки. "Дякую, що несете літературну спадщину поетеси для української молоді", - сказала вона.Під час заходу присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять письменників, які стояли у витоків організації фестивалю- Василя Гея та Олега Потурая, а також усіх захисників України.Традиційно на захід запрошують митців із тих країн, де бувала Леся Українка у різні періоди свого життя. Цьогоріч учасником дійства погодився стати грузинський поет Раулі Власідзе, який свого часу був одним із засновників фестивалю на честь Лесі Українки в місті Сурамі. Саме у цьому грузинському місті є музей Лесі Українки.Сьогодні в рамках фестивалю відбудуться зустрічі письменників з учнями, студентами, викладачами, слухачами і читачами в навчальних закладах, бібліотеках міста Луцька, а також творчий вечір «Слово – то мудрості промінь» у Волинському академічному обласному театрі ляльок. 7 вересня у селі Нечимне Ковельського району проведуть літературні читання просто неба.