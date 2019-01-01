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У центрі Луцька відкрили міжніродний фестиваль. ФОТО

У центрі Луцька відкрили міжніродний фестиваль. ФОТО
Сьогодні, 6 вересня, на Театральному майдані Луцька поблизу пам’ятника Лесі Українці урочисто відкрили ХVІІІ Міжнародний літературно-мистецький фестиваль “Лісова пісня”.

Про це повідомляє відділ інформаційної роботи Луцької міської ради.

Учасниками фестивалю, який гостинно приймає волинський край, стали відомі письменники з різних куточків України, а також з Білорусі, Польщі, Болгарії, Чехії, Грузії та волинські літератори.

Фестиваль «Лісова пісня» відбувається на Волині з 2001 року. Захід започаткований з ініціативи Волинської обласної організації НСПУ з метою привернути увагу до місць, де бувала Леся Українка та які надихали на написання безсмертної «Лісової пісні». Його організаторами є Волинська організація Національної спілки письменників України за підтримки департаменту культури Луцької міської ради, Волинського обласного науково-методичного центру культури.

В урочистому відкритті мистецького дійства взяли участь секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт, представники обласної влади, а також експерти Ради Європи з питань інтеркультурної політики - Ксенія Рубікондо та Робін Вілсон.

Ксенія Рубікондо, взявши слово, зауважила, що Леся Українка сформувала українську ідентичність у співпраці з іншими народами, несла цю ідею крізь роки. "Дякую, що несете літературну спадщину поетеси для української молоді", - сказала вона.

Під час заходу присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять письменників, які стояли у витоків організації фестивалю- Василя Гея та Олега Потурая, а також усіх захисників України.

Традиційно на захід запрошують митців із тих країн, де бувала Леся Українка у різні періоди свого життя. Цьогоріч учасником дійства погодився стати грузинський поет Раулі Власідзе, який свого часу був одним із засновників фестивалю на честь Лесі Українки в місті Сурамі. Саме у цьому грузинському місті є музей Лесі Українки.

Сьогодні в рамках фестивалю відбудуться зустрічі письменників з учнями, студентами, викладачами, слухачами і читачами в навчальних закладах, бібліотеках міста Луцька, а також творчий вечір «Слово – то мудрості промінь» у Волинському академічному обласному театрі ляльок. 7 вересня у селі Нечимне Ковельського району проведуть літературні читання просто неба.

У центрі Луцька відкрили міжніродний фестиваль. ФОТО
У центрі Луцька відкрили міжніродний фестиваль. ФОТО
У центрі Луцька відкрили міжніродний фестиваль. ФОТО
У центрі Луцька відкрили міжніродний фестиваль. ФОТО
У центрі Луцька відкрили міжніродний фестиваль. ФОТО
У центрі Луцька відкрили міжніродний фестиваль. ФОТО
У центрі Луцька відкрили міжніродний фестиваль. ФОТО
У центрі Луцька відкрили міжніродний фестиваль. ФОТО
У центрі Луцька відкрили міжніродний фестиваль. ФОТО
У центрі Луцька відкрили міжніродний фестиваль. ФОТО
У центрі Луцька відкрили міжніродний фестиваль. ФОТО

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Теги: фестиваль, письменники, Луцьк
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