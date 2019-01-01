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У волинському селі горіла літня кухня. ФОТО

У волинському селі горіла літня кухня. ФОТО
У селі Штунь Любомльського району загорілась літня кухня.

Про це пише Кордон.

На місце події виїжджали рятувальники ДПРЧ-10 м. Любомль та МПО с. Штунь.

«Внаслідок пожежі знищено літню кухню, речі домашнього вжитку та 10 м.кв дров. Вогнеборцям вдалось врятувати сусідні будівлі», – прокоментував головний інспектор Любомльського РВ УДСНС України, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.

Ймовірна причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.

У волинському селі горіла літня кухня. ФОТО
У волинському селі горіла літня кухня. ФОТО
У волинському селі горіла літня кухня. ФОТО

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Теги: пожежа, Волинь
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