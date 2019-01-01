У волинському селі горіла літня кухня. ФОТО





Про це пише



На місце події виїжджали рятувальники ДПРЧ-10 м. Любомль та МПО с. Штунь.



«Внаслідок пожежі знищено літню кухню, речі домашнього вжитку та 10 м.кв дров. Вогнеборцям вдалось врятувати сусідні будівлі», – прокоментував головний інспектор Любомльського РВ УДСНС України, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.



Ймовірна причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Штунь Любомльського району загорілась літня кухня.Про це пише Кордон На місце події виїжджали рятувальники ДПРЧ-10 м. Любомль та МПО с. Штунь.«Внаслідок пожежі знищено літню кухню, речі домашнього вжитку та 10 м.кв дров. Вогнеборцям вдалось врятувати сусідні будівлі», – прокоментував головний інспектор Любомльського РВ УДСНС України, капітан служби цивільного захистуЙмовірна причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.

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