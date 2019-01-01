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На Волині достигла одна з найкорисніших ягід

На Волині достигла одна з найкорисніших ягід
У Національному парку "Прип'ять-Стохід" достигла одна з найкорисніших ягід - журавлина болотна.

Про це йдеться на сторінці парку у Facebook.

"Нам, жителям Любешівщини, пощастило проживати у місцевості, де зростає найбільш цінна болотна рослина. Її використовують при лікуванні багатьох захворювань", - зазначають у нацпарку.

Свою назву журавлина має через зовнішній вигляд в період цвітіння. Плодоніжка у момент розпускання візуально дуже нагадує голову журавля (дзьоб і шию).

В Україні зростає лише два види журавлини: журавлина болотна, журавлина дрібноплодна. Остання занесена до Червоної книги України. На заболочених місцях території парку росте лише журавлина болотна.

Кінець літа-початок осені кращий час для збирання журавлини, коли вона стає бурого кольору (що свідчить про зрілість). У таких ягодах міститься максимальна кількість біологічно корисних компонентів.
На Волині достигла одна з найкорисніших ягід
На Волині достигла одна з найкорисніших ягід
На Волині достигла одна з найкорисніших ягід
На Волині достигла одна з найкорисніших ягід

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Теги: ягоди, природа, журавлина
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