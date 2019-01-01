На Волині достигла одна з найкорисніших ягід
Сьогодні, 18:46
У Національному парку "Прип'ять-Стохід" достигла одна з найкорисніших ягід - журавлина болотна.
Про це йдеться на сторінці парку у Facebook.
"Нам, жителям Любешівщини, пощастило проживати у місцевості, де зростає найбільш цінна болотна рослина. Її використовують при лікуванні багатьох захворювань", - зазначають у нацпарку.
Свою назву журавлина має через зовнішній вигляд в період цвітіння. Плодоніжка у момент розпускання візуально дуже нагадує голову журавля (дзьоб і шию).
В Україні зростає лише два види журавлини: журавлина болотна, журавлина дрібноплодна. Остання занесена до Червоної книги України. На заболочених місцях території парку росте лише журавлина болотна.
Кінець літа-початок осені кращий час для збирання журавлини, коли вона стає бурого кольору (що свідчить про зрілість). У таких ягодах міститься максимальна кількість біологічно корисних компонентів.
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Про це йдеться на сторінці парку у Facebook.
"Нам, жителям Любешівщини, пощастило проживати у місцевості, де зростає найбільш цінна болотна рослина. Її використовують при лікуванні багатьох захворювань", - зазначають у нацпарку.
Свою назву журавлина має через зовнішній вигляд в період цвітіння. Плодоніжка у момент розпускання візуально дуже нагадує голову журавля (дзьоб і шию).
В Україні зростає лише два види журавлини: журавлина болотна, журавлина дрібноплодна. Остання занесена до Червоної книги України. На заболочених місцях території парку росте лише журавлина болотна.
Кінець літа-початок осені кращий час для збирання журавлини, коли вона стає бурого кольору (що свідчить про зрілість). У таких ягодах міститься максимальна кількість біологічно корисних компонентів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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