Патріотично та сонячно: якою була посвята у студенти луцького вишу. ФОТО





На урочисту лінійку молодь зібрали 6 вересня. Захід влаштували у традіційному форматі – з маршем, молитвами, піснями та привітаннями.



Спершу більше тисячі новобранців у мантіях зібралися біля головного корпусу своєї майбутньої альма – матер на духовне освячення від митрополита Луцького і Волинського Михаїла. Священник привітав студентів і звернувся до першокурсників, як до «шановних президентів», аби нагадати про їхню відповідальність перед майбутнім та обов’язок – бути гідними звання «студент».







Опісля першокурсники пройшлися урочистим маршем від головного корпусу СНУ до спорткомплексу. Супроводжував їх військовий оркестр Луцького прикордонного загону.



Не дивлячись на палюче сонце, посмішки із облич першокурсників та магістрів не згасали. Представники від кожного інституту тримали свої прапори з емблемами і уважно слухали побажання та настанови від очільників вишу.



Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Ігор Коцан виступав першим.







«Сьогодні особливе свято. Відсьогодні ви є офіційними студентами нашого вузу», – звертається ректор до молоді: «Я хочу вірити, що усі сподівання здійсняться», – зазначив Коцан.



Професор повідомив, що серед усіх студентів є представники більше двадцяти країн з усього світу, для університету - це велика честь, то ж вони і надалі будуть тримати високий щабель у освітньому просторі країни.



Нагадаємо, що у підсумковій таблиці консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України за 2019 рік СНУ імені Лесі Українки опинився на 37 місці,



Поки тривала урочиста лінійка для студентів – першачків» і магістрів вишу, молодь зручно влаштовувалася на траві, знайомилася із новими одногрупниками та фотографувалася.



«Перший курс – найкращий час для того, аби знайти справжніх і вірних друзів на майбутнє», зазначив під час своєї промови ректор університету.



Привітати студентів прийшов також тимчасовий виконувач обов’язків голови Волинської обласної державної адміністрації Олександр Киричук. Посадовець говорив багато про патріотизм та обов’язки студентів, зокрема зазначив, що вони повинні відповідати званню студента і з честю посісти власну нішу у суспільстві.







«Бути гідним важливо, будьте гідними тих хлопців, які втратили життя і воюють зараз на передовій, аби ви могли навчатися», – підсумував Олександр Киричук, а викладацькому складу побажав сили, терпіння і мудрості.



Під час офіційної частини посвяти для студентів також виступали місцеві виконавці, а під час церемонії студенти могли також пофотографуватися на тематичній фотозоні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбулася офіційна церемонія посвяти у студенти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.На урочисту лінійку молодь зібрали 6 вересня. Захід влаштували у традіційному форматі – з маршем, молитвами, піснями та привітаннями.Спершу більше тисячі новобранців у мантіях зібралися біля головного корпусу своєї майбутньої альма – матер на духовне освячення від митрополита Луцького і Волинського. Священник привітав студентів і звернувся до першокурсників, як до «шановних президентів», аби нагадати про їхню відповідальність перед майбутнім та обов’язок – бути гідними звання «студент».Опісля першокурсники пройшлися урочистим маршем від головного корпусу СНУ до спорткомплексу. Супроводжував їх військовий оркестр Луцького прикордонного загону.Не дивлячись на палюче сонце, посмішки із облич першокурсників та магістрів не згасали. Представники від кожного інституту тримали свої прапори з емблемами і уважно слухали побажання та настанови від очільників вишу.Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українкивиступав першим.«Сьогодні особливе свято. Відсьогодні ви є офіційними студентами нашого вузу», – звертається ректор до молоді: «Я хочу вірити, що усі сподівання здійсняться», – зазначив Коцан.Професор повідомив, що серед усіх студентів є представники більше двадцяти країн з усього світу, для університету - це велика честь, то ж вони і надалі будуть тримати високий щабель у освітньому просторі країни.Нагадаємо, що у підсумковій таблиці консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України за 2019 рік СНУ імені Лесі Українки опинився на 37 місці, очолив рейтинг закладів вищої освіти міста Луцька та увійшов до ТОП-10 кращих університетів Західної України.Поки тривала урочиста лінійка для студентів – першачків» і магістрів вишу, молодь зручно влаштовувалася на траві, знайомилася із новими одногрупниками та фотографувалася.«Перший курс – найкращий час для того, аби знайти справжніх і вірних друзів на майбутнє», зазначив під час своєї промови ректор університету.Привітати студентів прийшов також тимчасовий виконувач обов’язків голови Волинської обласної державної адміністрації. Посадовець говорив багато про патріотизм та обов’язки студентів, зокрема зазначив, що вони повинні відповідати званню студента і з честю посісти власну нішу у суспільстві.«Бути гідним важливо, будьте гідними тих хлопців, які втратили життя і воюють зараз на передовій, аби ви могли навчатися», – підсумував Олександр Киричук, а викладацькому складу побажав сили, терпіння і мудрості.Під час офіційної частини посвяти для студентів також виступали місцеві виконавці, а під час церемонії студенти могли також пофотографуватися на тематичній фотозоні.

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