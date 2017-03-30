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Волинянин під час будівельних робіт знайшов авіабомбу

Волинянин під час будівельних робіт знайшов авіабомбу
На Волині знешкодили авіабомбу.

Так, 6 вересня, піротехніки виїхали на знешкодження вибухонебезпечного предмету, виявленого мешканцем села Нуйно Камінь-Каширського району під час проведення будівельних робіт, - пише ДСНС у Волинській області.

На місці фахівці ДСНС встановили, що знайдений вибухонебезпечний предмет є авіабомбою АО-25 часів ІІ Світової війни.

Небезпечну знахідку знешкодили на спеціальному полігоні 6 вересня.

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Теги: авіабомба, піротехніки
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