Волинянин під час будівельних робіт знайшов авіабомбу
Сьогодні, 14:22
На Волині знешкодили авіабомбу.
Так, 6 вересня, піротехніки виїхали на знешкодження вибухонебезпечного предмету, виявленого мешканцем села Нуйно Камінь-Каширського району під час проведення будівельних робіт, - пише ДСНС у Волинській області.
На місці фахівці ДСНС встановили, що знайдений вибухонебезпечний предмет є авіабомбою АО-25 часів ІІ Світової війни.
Небезпечну знахідку знешкодили на спеціальному полігоні 6 вересня.
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Так, 6 вересня, піротехніки виїхали на знешкодження вибухонебезпечного предмету, виявленого мешканцем села Нуйно Камінь-Каширського району під час проведення будівельних робіт, - пише ДСНС у Волинській області.
На місці фахівці ДСНС встановили, що знайдений вибухонебезпечний предмет є авіабомбою АО-25 часів ІІ Світової війни.
Небезпечну знахідку знешкодили на спеціальному полігоні 6 вересня.
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