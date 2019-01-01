Водій втік з місця події: у волинському селищі автівка збила стовп

У Любешеві на вулиці Бондаренка Audi збив електроопору.Про це повідомили у пресслужбі Любешівського відділення поліції ГУНП у Волинській області.Зазначають, що ДТП трапилась ще 2 вересня.На лінію 102 надійшло повідомлення близько 00:30.Водій автомобіля Audi не справився з керуванням та наїхав на електричну опору, залишивши місце ДТП.Пошуковими заходами працівниками поліції встановили транспортний засіб та особу виниватця дорожньо-транспортної пригоди, якого наразі притягнули до адміністративної відповідальності за скоєння ДТП та зникнення з місця події. Рішення по справі прийматиме суд.