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Водій втік з місця події: у волинському селищі автівка збила стовп

Водій втік з місця події: у волинському селищі автівка збила стовп
У Любешеві на вулиці Бондаренка Audi збив електроопору.

Про це повідомили у пресслужбі Любешівського відділення поліції ГУНП у Волинській області.

Зазначають, що ДТП трапилась ще 2 вересня.

На лінію 102 надійшло повідомлення близько 00:30.

Водій автомобіля Audi не справився з керуванням та наїхав на електричну опору, залишивши місце ДТП.

Пошуковими заходами працівниками поліції встановили транспортний засіб та особу виниватця дорожньо-транспортної пригоди, якого наразі притягнули до адміністративної відповідальності за скоєння ДТП та зникнення з місця події. Рішення по справі прийматиме суд.

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Теги: ДТП, аварія, Волинь
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