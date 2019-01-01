Завершення літнього весільного марафону: волинянка вийшла заміж за нігерійця. ФОТО
Сьогодні, 14:55
На Волині підбили підсумки літнього весільного сезону.
Про це йдеться на сторінці управління юстиції Волині у Facebook.
Цьогоріч влітку свої серця поєднали 630 пар закоханих волинян.
"Завершив наш літній весільний марафон не менш гарячий, як наше літо, Коле Сандей Дамімола - громадянин Федеративної Республіки Нігерії і наша волинянка Анжела Лучинська. І цій парі і всім тим, хто довірив нам проведення свого урочистого весільного торжества, бажаємо щасливого, цікавого сімейного життя!", - відзначили в управлінні юстиції.
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Про це йдеться на сторінці управління юстиції Волині у Facebook.
Цьогоріч влітку свої серця поєднали 630 пар закоханих волинян.
"Завершив наш літній весільний марафон не менш гарячий, як наше літо, Коле Сандей Дамімола - громадянин Федеративної Республіки Нігерії і наша волинянка Анжела Лучинська. І цій парі і всім тим, хто довірив нам проведення свого урочистого весільного торжества, бажаємо щасливого, цікавого сімейного життя!", - відзначили в управлінні юстиції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
і які в них діти будуть? чорно-білі?
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