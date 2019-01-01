Завершення літнього весільного марафону: волинянка вийшла заміж за нігерійця. ФОТО

На Волині підбили підсумки літнього весільного сезону.Про це йдеться на сторінці управління юстиції Волині у Facebook.Цьогоріч влітку свої серця поєднали 630 пар закоханих волинян."Завершив наш літній весільний марафон не менш гарячий, як наше літо,- громадянин Федеративної Республіки Нігерії і наша волинянка. І цій парі і всім тим, хто довірив нам проведення свого урочистого весільного торжества, бажаємо щасливого, цікавого сімейного життя!", - відзначили в управлінні юстиції.