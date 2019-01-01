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Атмосферний фронт принесе дощі: синоптик дала прогноз погоди на вихідні

Атмосферний фронт принесе дощі: синоптик дала прогноз погоди на вихідні
В Україні у вихідні, 7-8 вересня, буде тепло.

Про це розповіла синоптик Наталія Діденко у Facebook.

"Вихідними в Україні буде багато сонця, чорнобривців, красивих хмар-кумулюсів, неймовірних краєвидів і лише в неділю на Заході атмосферний фронт зумовить дощі та зниження температури повітря", - йдеться у повідомлені.

Загалом в Україні передбачають +23+29 градусів, а в неділю на пару градусів ще вище (окрім західних областей, де похолодає до +19+23 градусів).

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Теги: прогноз, погода, Волинь
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