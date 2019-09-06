У волинській громаді з'явилось соціальне таксі
Сьогодні, 15:26
Для Зимнівської ОТГ виділили автомобіль, за допомогою якого зможуть перевозити осіб з інвалідністю.
Про це пише Володимир Медіа.
Автомобіль для громади виділило Міністерство соціальної політики. Зазначають, що потреба у ньому виникла давно і є актуальною, оскільки на території громади проживає 348 таких людей, з яких 52 мають порушення опорно-рухового апарату. Транспортний засіб дасть можливість запровадити новий механізм послуг, таких як поліпшення життєдіяльності ОТГ, забезпечить суспільну інтеграцію людей з обмеженими можливостями.
Заступник голови облради Світлана Мишковець, у своєму виступі зазначила, що завдяки команді Зимнівської ОТГ, на чолі з її головою В’ячеславом Католиком, яка переглядає та вивчає різноманітні проєкти і програми, громада могла досягти такого результату. Адже подбали про те, щоб люди виїжджали на автомобілі і брали активну участь у громадсько-суспільному житті.
В’ячеслав Католик розповів, що давно хотів, аби люди з інвалідністю, котрі проживають на території громади мали можливість виїжджати з дому і не відчувати себе відрваними від світу. Також він додав, що коли розпочалася децентралізація, в розвиток ОТГ вклали понад 50 мільйонів гривень.
«Сьогодні триває соціальна реформа, ми маємо новий терцентр, інклюзивно-ресурсний центр. Це все робимо для того, аби люди з обмеженими можливостями могли відчувати себе повноцінними громадянами», – сказав він.
«Завдяки обласній адміністрації і Міністерству соціальної політики ми отримали соціальне таксі, яке дозволить нашим жителям бути на одному рівні і отримувати рівні можливості. Таксі буде працювати і надавати послуги, а нам усім потрібно цінувати те, що маємо. Ми, у свою чергу, будемо продовжувати й надалі робити все можливе задля розвитку громади», – повідомив голова ОТГ.
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Про це пише Володимир Медіа.
Автомобіль для громади виділило Міністерство соціальної політики. Зазначають, що потреба у ньому виникла давно і є актуальною, оскільки на території громади проживає 348 таких людей, з яких 52 мають порушення опорно-рухового апарату. Транспортний засіб дасть можливість запровадити новий механізм послуг, таких як поліпшення життєдіяльності ОТГ, забезпечить суспільну інтеграцію людей з обмеженими можливостями.
Заступник голови облради Світлана Мишковець, у своєму виступі зазначила, що завдяки команді Зимнівської ОТГ, на чолі з її головою В’ячеславом Католиком, яка переглядає та вивчає різноманітні проєкти і програми, громада могла досягти такого результату. Адже подбали про те, щоб люди виїжджали на автомобілі і брали активну участь у громадсько-суспільному житті.
В’ячеслав Католик розповів, що давно хотів, аби люди з інвалідністю, котрі проживають на території громади мали можливість виїжджати з дому і не відчувати себе відрваними від світу. Також він додав, що коли розпочалася децентралізація, в розвиток ОТГ вклали понад 50 мільйонів гривень.
«Сьогодні триває соціальна реформа, ми маємо новий терцентр, інклюзивно-ресурсний центр. Це все робимо для того, аби люди з обмеженими можливостями могли відчувати себе повноцінними громадянами», – сказав він.
«Завдяки обласній адміністрації і Міністерству соціальної політики ми отримали соціальне таксі, яке дозволить нашим жителям бути на одному рівні і отримувати рівні можливості. Таксі буде працювати і надавати послуги, а нам усім потрібно цінувати те, що маємо. Ми, у свою чергу, будемо продовжувати й надалі робити все можливе задля розвитку громади», – повідомив голова ОТГ.
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