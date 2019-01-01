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У центрі Луцька – аварія за участі мотоцикла та автівки

У центрі Луцька – аварія за участі мотоцикла та автівки
Дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикла та автівки сталася 6 вересня на проспекті Волі в Луцьку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Так, близько 14 години поблизу гімназії №4 зіткнулися мотоцикл та Volkswagen.

Як розповіли у патрульній поліції Волині, автомобіль Volkswagen, виїжджаючи з прилеглої території, не надав перевагу у русі мотоциклісту, що рухався головною дорогою. Внаслідок цього відбулося зіткнення.

На щастя, в аварії ніхто не постраждав.

На водія авто склали протокол за статтею 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна).

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Теги: аварія, Луцьк
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