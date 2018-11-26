Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником

Олександра із села Черче Камінь-Каширського району мріє про зустріч з відомим артистом Олегом Винником.



Про це



13-річна волинянка проходить лікування в онкогематологічному центрі КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» із травня цього року. Представляється нам Сашунькою і розповідає про свої вподобання та дозвілля у лікарні:



«Ми з волонтерами ліпили фігурки, робили хатинку, сонечка... Вони часто приїжджають. Люблю заплітати коси моїй ляльці Барбі».



Дівчинка каже, що любить дивитися мультики та грати в ігри на телефоні, але найбільше - слухати музику. Особливо Олега Винника, із яким мріє зустрітися, та Олю Полякову.



«Ой, та вона не лише слухає, а й підспівує. Ми їй допомагаємо. Вона співає, а я вишиваю, щоб хоч якось розвантажити голову і не думати лише про проблеми», - додає мама маленької волинянки.



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