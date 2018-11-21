Відомо, чому Луцьком не їздить маршрутка №16





Про це пише видання "



Начальник управління транспорту і зв'язку Луцької міськради Володимир Степанов це пояснив так:



«Проблема в тому, що в нас не підписаний договір з перевізником. Місто має власну позицію, а перевізник – свою. Йде судовий розгляд справи. Скільки він триватиме – ніхто не знає. Але місто буде шукати можливості, щоб маршрут курсував».



Чиновник додав, що суть дискусії зводиться до питання компенсації за пільгові перевезення. Перевізник хоче, щоб місто відшкодовувало йому вартість перевезення пільговиків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автобусний маршрут №16 (ТЦ "Слон" - Центральний ринок) у Луцьку не курсує через розбіжності між перевізником і замовником послуг в особі міської ради.Про це пише видання " ВолиньUA ".Начальник управління транспорту і зв'язку Луцької міськрадице пояснив так:«Проблема в тому, що в нас не підписаний договір з перевізником. Місто має власну позицію, а перевізник – свою. Йде судовий розгляд справи. Скільки він триватиме – ніхто не знає. Але місто буде шукати можливості, щоб маршрут курсував».Чиновник додав, що суть дискусії зводиться до питання компенсації за пільгові перевезення. Перевізник хоче, щоб місто відшкодовувало йому вартість перевезення пільговиків.

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