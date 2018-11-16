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Через використання TruCam аварій на волинських трасах стало менше, – поліція

Через використання TruCam аварій на волинських трасах стало менше, – поліція
Кількість ДТП на волинських трасах зменшилась завдяки роботі з TruCam.

Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.

Повідомляють, що на дорогах М-07, М-19 та Н-22 продовжують працювати екіпажі патрульних з приладом для вимірювання швидкості TruCam.
Від початку року винесли 7 тисяч постанов за перевищення допустимої швидкості.

Про наявність екіпажів з приладом свідчать відповідні дорожні знаки.
Віднедавна, з ініціативи очільника волинських патрульних Андрія Крутня, на трасі Н-22 Устилуг-Луцьк-Рівне встановили додаткові дорожні знаки 5.70 «Фото-, відеофіксування порушень Правил дорожнього руху». Відповідну вимогу Службі автомобільних доріг видали поліцейські відділу безпеки дорожнього руху УПП. Зокрема, дорожні знаки встановлені в населених пунктах Фалемичі, Микуличі, Березовичі, Війниця, Затурці, Торчин.

За інформацією відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП, кількість автопригод на ділянках, де вимірюють швидкість, знизилась, порівняно з минулим роком. Попри це, найпоширенішою причиною ДТП залишається перевищення швидкості.

Зазначили, що на трасі М-07 «Київ-Ковель-Ягодин» від початку року сталось 22 ДТП з постраждалими, що на 24% менше, ніж за аналогічний період минулого року, на трасі M-19 «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече» – 20 ДТП, що на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року, на трасі Н-22 «Устилуг-Луцьк-Рівне» – 32 ДТП, що на 3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Теги: поліція, Андрій Крутень, Волинь, TruCam, ДТП
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Коментарі 1
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А чи стало більше кешу в кішенях волинських поліцейських?
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