вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинській громаді з'явився новий шкільний автобус

У волинській громаді з'явився новий шкільний автобус
У Поромівському ліцеї одноіменної ОТГ освятили новий шкільний автобус.

Про це повідомили у пресслужбі громади.

Зазначили, що освячення відбулось 2 вересня.

Обряд провів отець Віталій настоятель Свято-Покровського храму села Поромів.

«Відтепер школярі мають можливість комфортно доїзджати до свого навчального закладу», – повідомили на сайті громади.

У волинській громаді з'явився новий шкільний автобус
У волинській громаді з'явився новий шкільний автобус
У волинській громаді з'явився новий шкільний автобус
У волинській громаді з'явився новий шкільний автобус

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: автобус, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Інклюзивному центру на Волині придбають автомобіль для візочників за півтора мільйона гривень
Сьогодні, 21:05
В Україні подорожчає хліб
Сьогодні, 20:38
У волинській громаді з'явився новий шкільний автобус
Сьогодні, 20:14
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 7 і 8 вересня
Сьогодні, 20:00
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Сьогодні, 19:41
Схожі новини
На Волині відновили автобусний маршрут «Луцьк-Духче» На Волині відновили автобусний маршрут «Луцьк-Духче»
04 липень, 16:24
На Волині автобус переїхав підводу: їздовий загинув на місці На Волині автобус переїхав підводу: їздовий загинув на місці
10 червень, 13:31
Для волинських шкіл закуплять ще 9 автобусів Для волинських шкіл закуплять ще 9 автобусів
13 травень, 17:00
У районі на Волині хочуть безкоштовно возити пільговиків У районі на Волині хочуть безкоштовно возити пільговиків
08 травень, 20:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Інклюзивному центру на Волині придбають автомобіль для візочників за півтора мільйона гривень
Сьогодні, 21:05
 0
В Україні подорожчає хліб
Сьогодні, 20:38
 0
У волинській громаді з'явився новий шкільний автобус
Сьогодні, 20:14
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 7 і 8 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Сьогодні, 19:41
 0
Медіа
відео
1/8
﻿