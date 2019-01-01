У волинській громаді з'явився новий шкільний автобус
Сьогодні, 20:14
У Поромівському ліцеї одноіменної ОТГ освятили новий шкільний автобус.
Про це повідомили у пресслужбі громади.
Зазначили, що освячення відбулось 2 вересня.
Обряд провів отець Віталій настоятель Свято-Покровського храму села Поромів.
«Відтепер школярі мають можливість комфортно доїзджати до свого навчального закладу», – повідомили на сайті громади.
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Про це повідомили у пресслужбі громади.
Зазначили, що освячення відбулось 2 вересня.
Обряд провів отець Віталій настоятель Свято-Покровського храму села Поромів.
«Відтепер школярі мають можливість комфортно доїзджати до свого навчального закладу», – повідомили на сайті громади.
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