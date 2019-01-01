У волинській громаді з'явився новий шкільний автобус





Про це повідомили у пресслужбі громади.



Зазначили, що освячення відбулось 2 вересня.



Обряд провів отець Віталій настоятель Свято-Покровського храму села Поромів.



«Відтепер школярі мають можливість комфортно доїзджати до свого навчального закладу», – повідомили на сайті громади.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Поромівському ліцеї одноіменної ОТГ освятили новий шкільний автобус.Про це повідомили у пресслужбі громади.Зазначили, що освячення відбулось 2 вересня.Обряд провів отець Віталій настоятель Свято-Покровського храму села Поромів.«Відтепер школярі мають можливість комфортно доїзджати до свого навчального закладу», – повідомили на сайті громади.

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