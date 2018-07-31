Лучани просять встановити світлофор на перехресті з інтенсивним рухом





Відповідну петицію зареєстрував 6 вересня Мондровський Михайло Миколайович.



За словами автора петиції, на перехресті проспекту Відродження та вулиці Максима Кривоноса – доволі жвавий рух, а перехрестя обладнане лише пішохідним переходом. Тож лучанин вважає, що на цій ділянці дороги важливо встановити регульований світлофор, нанести розмітку для транспортних засобів, розробити план освітлення дороги та розглянути пропозицію щодо освітлення пішохідного переходу вночі.



Ось, як автор петиції обґрунтовує необхідність встановлення світлофора (подаємо без змін та правок).



"1. Навколо вулиці Максима Кривоноса, в тому числі у селі Липини, відбувається жвава забудова багатоповерховими будинками, у зв’язку з чим дану ділянку дороги змушені переходити значна частина людей (мешканців).



2. На дорозі по проспекту Відродження великий об’єм трафіку, через що звичайні громадяни, які переходять дорогу наражають себе на небезпеку на шляху на роботу, в магазин чи в дитячий садок № 9, який знаходиться навпроти вулиці Кривоноса, на проспекті Молоді, 2А, тощо.

3. Необхідність встановлення світлофора з урахуванням об’єму трафіку передбачено Національним стандартом України ДСТУ 4092-2002 «Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосовування та вимоги безпеки», затвердженого наказом Держстандарту від 03.06.2002 № 326.

4. Водії ігнорують знак пішоходного переходу та й саму зебру і просто не пропускають пішоходів.

5. Водіям з другорядної дороги, по вулиці Максима Кривоноса, утруднено здійснити виїзд на основну дорогу, на проспект Відродження, у зв’язку з чим часто по вулиці Кривоноса накопичується значна кількість авто (створюється пробка), що прямують з Луцької районної лікарні, психіатричної лікарні, Епіцентру чи загалом з напрямку вулиці Теремнівської", - йдеться у повідомлені.



На підписання петиції у лучан є два тижні. Підтримати ініціативу можна за посиланням:



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