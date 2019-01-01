«Хемер», «Крайслер», «Ланоси» і автобуси: на чому їздять депутати Луцькради

42 депутати Луцької міської ради задекларували 65 автомобілів.Відповідні дані аналітики Центру Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу отримали, проаналізувавши декларації місцевих обранців, оприлюднені на сайті НАЗК у 2019 році, повідомляє пресслужба організації.Представники найчисельнішої фракції у Луцькій міській раді («Українське об’єднання патріотів – УКРОП») задекларували разом 27 автомобілів. Найбільше їх виявилось у депутата. В його декларацію внесені: легкові автомобілі Mercedes-Benz Е280 2008 року), Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI 2012 року, Mercedes-Benz 814D 1997 року, Mercedes-Benz 814 2005 року, вантажний автомобіль Камаз 55102 1994 року та вантажний автомобіль Mercedes-Benz Atego 2005 року. У декларації не вказанв вартість жодного з автомобілів.Три автомобілі зазначив у декларації, зокрема: Volkswagen Amarok 2012 року, оцінений у 200 тис. грн, вантажний автомобіль Mercedes-Benz 512 1997 року вартістю 55 тис. грн та вантажний автомобіль ЗИЛ-ММЗ 554М 1980 року вартістю 250 тис. грн.Шість представників фракції «УКРОП» зазначили в декларації по дві автівки. Так,задекларував Hummer H3 2007 року і Mercedes-Benz Е200 1999 року. Вартість жодної з них не вказано.зазначила у декларації автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 150 2014 року вартістю 750 тис. грн і Volkswagen Transporter 2006 року (вартість не зазначено). Обидва автомобілі належать чоловікові депутатки.задекларував Mercedes-Benz Е200 2011 року вартістю 249 тис. 754 грн, який належить його братові, та BMW 745D вартістю 364 тис. грн, задекларований на вітчима.вказав у декларації Peugeot 508 2012 року вартістю 144 тис. 817 грн) і Chrysler Crossfire 2004 року (вартість не зазначено).задекларував Citroen Jumpy 1997 року вартістю 86 тис. грн та вантажопасажирський автомобіль ГАЗ 2752 2008 року, оцінений у 74 тис. грн.задекларував два автомобілі дружини – ЗАЗ TF69Y 2011 року вартістю 78 тис. 560 грн та Volkswagen Polo 2007 року вартістю 118 тис. 120 грн.Ще шість депутатів із фракції «УКРОП» задекларували по одному автомобілю. Зокрема,вказав у декларації Ford Mondeo Wagon 2.0 2006 року (вартість не зазначено),– Volkswagen Passat 2002 року вартістю 44 тис. 100 грн,– Chevrolet Aveo 2005 року (вартість не зазначено), Сергій Савчук – Daewoo Lanos 2007 року вартістю 63 тис. грн,– Daewoo FSO Lanos TF69Y 2008 року (вартість не вказано), а– Daewoo Lanos 2006 року (вартість не зазначено).Представник фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність»задекларував чотири автомобілі. У його декларацію внесені такі автівки: легковий автомобіль BMV 740 2016 року вартістю 2 млн 993 тис. 439 грн, легковик Mercedes-Benz G500 2015 року вартістю 2 млн 476 тис. 900 грн, вантажний автомобіль Mercedes-Benz 1828 2006 року вартістю 41 тис. грн та вантажний автомобіль ЗИЛ-ММЗ 4505 1992 року вартістю також 41 тис. грн. Його колега по фракціїзазначив у декларації лише один автомобіль Skoda 2010 року, задекларований на дружину вартістю 165 тис. грн.Представники фракції Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» задекларували сім автомобілів. Так, у декларації голови фракціїзазначені: Range Rover 2002 року (вартість не вказана), Mercedes-Benz S350 2014 року вартістю 900 тис. грн, Lexus LX450 2017 року вартістю 1 994 тис. 136 грн, Mercedes-Benz ML350 2014 року (вартість не зазначено, задекларована на дружину).задекларувала два автомобілі сина – Skoda Octavia 2013 року вартістю 324 тис. грн і Volkswagen Touran 2009 року вартістю 167 тис. 200 грн. У деклараціївказано один автомобіль Mercedes-Benz S350 TD2010 року (вартість не зазначено).У декларації представника фракції ВО «Свобода»вказано два автобуси Еталон БАЗ 079.14 2007 року вартістю 192 тис. грн кожен і легковий автомобіль Mercedes 208 1994 року вартістю 50 тис. грн.задекларував Opel Vivaro 2006 року (вартість не зазначено),– Renault Megane 2012 року вартістю 193 тис. 200 грн, а Андрій Білан – ВАЗ 21013 1985 року вартістю 110 тис. грн.По два автомобілі задекларували представники фракції «Громадський рух «Народний контроль»:– Audi A4 2007 року (вартість не зазначено), яка є власністю батька і Volkswagen Transporter 2009 року (вартість не зазначено), яка є власністю матері;– Mercedes-Benz Sprinter 2006 року вартістю 170 тис. грн і Renault Grand Scenic 2012 року (вартість не зазначено).По одному автомобілю вказали у декларації представники фракції «Об’єднання «Самопоміч». Зокрема,задекларувала Audi A3 2015 року вартістю 673 тис. 810 грн,– Chevrolet Aveo TC58U 2007 року (вартість не зазначено),– Ford Orion 1990 року (вартість не вказано),– Peugeot 308 2011 року (вартість не зазначено).Дванадцять автівок задекларували позафракційні депутати. Так,зазначив у декларації вантажні автомобілі дружини – Renault Magnum 460 2008 року вартістю 86 тис. 600 грн і Renault Magnum 400 2004 року вартістю 100 тис. 600 грн.вказав Skoda Octavia 2008 року вартістю145 тис. грн, який також є власністю дружини.задекларував KIA Sorento 2014 року вартістю 253 тис. 507 грн.зазначив автівку дружини Infiniti EX35 2008 року (вартість не вказано).задекларував Audi A5 2015 року вартістю 550 тис. грн.зазначив у декларації KIA Sorento 2008 року вартістю 190 тис. грн.Найбільше автомобілів з-поміж позафракційних депутатів зазначив у декларації– ВАЗ 2121 1979 року (вартість не вказано), Mercedes-Benz G320 1997 року (вартість не вказано), Mercedes-Benz CL550 2008 року (вартість не вказано), Toyota Land Cruiser 2007 року (вартість не зазначено), Toyota RAV4 2006 року (вартість не зазначено). Останній автомобіль задекларований на дружину.Разом з тим, жодного автомобіля не задекларували шість депутатів Луцькради: представники фракції «БПП «Солідарність», секретар міськради, представник фракції ВО «Свобода», голова фракції «Громадський рух «Народний контроль», представник фракції «УКРОП»