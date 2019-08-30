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У громаді на Волині заборонили вночі продавати алкоголь

У громаді на Волині заборонили вночі продавати алкоголь
На території Іваничівської громади спиртне не можна буде продавати з 23:00 до 7:00 ранку щоденно.

Відповідне рішення прийняли на сесії 30-го серпня, – повідомляє Буг - з посиланням на Іваничівську селищну ради.

“Шановні жителі громади, власники закладів торгівлі та ресторанного господарства, Іваничівська селищна рада повідомляє, що 30.08.2019 року рішенням сесії ради було заборонено продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива (крім безалкогольного) на території громади у період з 23:00 вечора до 7:00 ранку щоденно. В закладах ресторанного господарства дана заборона торгівлі спиртними напоями діє також у період з 23:00 вечора до 7:00 ранку щоденно на спиртні напої, які продаються в тарі або на виніс”, – йдеться у повідомленні.

Власників закладів торгівлі попереджають, що за порушення заборони вони можуть нести адміністративну відповідальність.

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Теги: заборона, алкоголь
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