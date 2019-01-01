Луцькі школярі заклали капсулу часу. ФОТО





Захід, який організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», відбувся на території «СІТІ ПАРКУ» 6 вересня, – пише



Зі слів співзасновника Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тараса Шкітера, ця акція – це посил на майбутнє, щоб показати учням, що через декілька років саме вони будуватимуть Луцьк.



З його слів, школярі написали і намалювали близько сотні листів, які в громадській організації читали.



«Вони приємні і класні. Діти турбуються про Луцьк, хочуть, щоб тут був сміттєпереробний завод. І це пишуть маленькі школярі! Символічно, що ця акція відбувається у «СІТІ ПАРКУ». Адже Андрій Покровський, засновник Громадянського Руху «СВІДОМІ», розбудував цей захаращений парк і перетворив його в перлину Луцька. Саме тут ми й зробили закладання капсули в знак того, діти також будуть розбудовувати місто надалі», – зауважив Тарас Шкітер.



Модерувала акцію Галина Падалко, яка й розповіла учням, що Капсула часу – це послання, призначене для майбутніх поколінь.



«Саме через 16 років наше місто буде святкувати свій ювілей – 950 років. Тоді ми цю капсулу відкриємо і перечитаємо, чи всі мрії здійснилися. А нині у мене на вас велика надія. Я переконана, що зараз серед нас стоїть майбутній мер, депутат, хороші і правильні чиновники», – звернулася до школярів модераторка.



Перед церемонією закладання школярі також озвучили, яким бачать місто у 2035 році.



Так, учениця школи №17 Ольга переконана, що кожен з нас може зробити вагомий внесок для Луцька.



«Я впевнена, що вже через кілька років сортування сміття і така сфера, як екологія, стане для нас темою номер один. Ми зможемо допомогти всій Україні, і в нас буде менше сміттєзвалищ. Також я хочу, щоб для кожного українця наша рідна мова була важливою. Щоб кожен її поважав і любив», – озвучила школярка.



Думкою щодо розвитку міста поділилася і учениця гімназії №4, голова учнівського самоврядування Юлія Радюк.



«Я спільно зі своїм урядом вважаємо, що через 16 років Луцьк однозначно стане більш туристичним. Тому що ми маємо потенціал, але ще не вийшли на європейський рівень. Також нас цікавить екологія, тому має з’явитися сміттєпереробний завод. Ми дійдемо до того, що використання пластику зведемо до мінімуму. До 2035 року хочемо, щоб у місті діяло хоча б шість молодіжних центрів. Хочемо, щоб молодь стала активніше брати участь у житті Луцька», – поділилася думкою учениця гімназії.



До того ж, під час акції переможниця всеукраїнських конкурсів з вокалу, учениця гімназії №14 ім. Василя Сухомлинського Ольга Ткаченко виконала музичну композицію. А група діток із дитсадка №7 гуртом виголосили вірш про Луцьк.



Підкорив серця своєю щирістю юний Миколка, який продекламував вірш Надії Гуменюк «Я люблю мій Луцьк чудовий».



«Я люблю свій Луцьк чудовий,

Гомін вулиць, дзвін пісень.

Він для мене – світла доля.

Я його – прийдешній день», – з інтонацією розповідав Миколка.



Також він спільно із іншими дітками та співзасновниками Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарасом Шкітером та Михайлом Находом активно долучився до закладання Капсули часу.



«Із багатьма дитячими баченнями у формі листів і малюнків я ознайомився. Там є глобальні речі: що будуть літати машини, в Луцьку буде космодром і так далі. Але є й цілком реальні: щоб була велоінфраструктура, аквапарк. Це безумовно втілюватимуть лучани. Щось втілюватиме влада, щось – бізнес, активні громадяни та ці ж діти, які тут народилися і написали ці побажання», – розповів Михайло Наход.



Опісля закладання капсули діти пообіцяли, що обов’язково прийдуть через 16 років, аби побачити, що із дитячих мрій стало реальністю.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку до Дня міста школярі заклали капсулу часу, щоб дістати її через 16 років. До акції долучилися учні різних шкіл міста, які написали листи та намалювали малюнки, яким вони бачать рідне місто у 2035 році.Захід, який організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», відбувся на території «СІТІ ПАРКУ» 6 вересня, – пише Конкурент Зі слів співзасновника Громадянського Руху «СВІДОМІ», ця акція – це посил на майбутнє, щоб показати учням, що через декілька років саме вони будуватимуть Луцьк.З його слів, школярі написали і намалювали близько сотні листів, які в громадській організації читали.«Вони приємні і класні. Діти турбуються про Луцьк, хочуть, щоб тут був сміттєпереробний завод. І це пишуть маленькі школярі! Символічно, що ця акція відбувається у «СІТІ ПАРКУ». Адже Андрій Покровський, засновник Громадянського Руху «СВІДОМІ», розбудував цей захаращений парк і перетворив його в перлину Луцька. Саме тут ми й зробили закладання капсули в знак того, діти також будуть розбудовувати місто надалі», – зауважив Тарас Шкітер.Модерувала акцію, яка й розповіла учням, що Капсула часу – це послання, призначене для майбутніх поколінь.«Саме через 16 років наше місто буде святкувати свій ювілей – 950 років. Тоді ми цю капсулу відкриємо і перечитаємо, чи всі мрії здійснилися. А нині у мене на вас велика надія. Я переконана, що зараз серед нас стоїть майбутній мер, депутат, хороші і правильні чиновники», – звернулася до школярів модераторка.Перед церемонією закладання школярі також озвучили, яким бачать місто у 2035 році.Так, учениця школи №17переконана, що кожен з нас може зробити вагомий внесок для Луцька.«Я впевнена, що вже через кілька років сортування сміття і така сфера, як екологія, стане для нас темою номер один. Ми зможемо допомогти всій Україні, і в нас буде менше сміттєзвалищ. Також я хочу, щоб для кожного українця наша рідна мова була важливою. Щоб кожен її поважав і любив», – озвучила школярка.Думкою щодо розвитку міста поділилася і учениця гімназії №4, голова учнівського самоврядування«Я спільно зі своїм урядом вважаємо, що через 16 років Луцьк однозначно стане більш туристичним. Тому що ми маємо потенціал, але ще не вийшли на європейський рівень. Також нас цікавить екологія, тому має з’явитися сміттєпереробний завод. Ми дійдемо до того, що використання пластику зведемо до мінімуму. До 2035 року хочемо, щоб у місті діяло хоча б шість молодіжних центрів. Хочемо, щоб молодь стала активніше брати участь у житті Луцька», – поділилася думкою учениця гімназії.До того ж, під час акції переможниця всеукраїнських конкурсів з вокалу, учениця гімназії №14 ім. Василя Сухомлинськоговиконала музичну композицію. А група діток із дитсадка №7 гуртом виголосили вірш про Луцьк.Підкорив серця своєю щирістю юний, який продекламував вірш«Я люблю мій Луцьк чудовий».«Я люблю свій Луцьк чудовий,Гомін вулиць, дзвін пісень.Він для мене – світла доля.Я його – прийдешній день», – з інтонацією розповідав Миколка.Також він спільно із іншими дітками та співзасновниками Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарасом Шкітером таактивно долучився до закладання Капсули часу.«Із багатьма дитячими баченнями у формі листів і малюнків я ознайомився. Там є глобальні речі: що будуть літати машини, в Луцьку буде космодром і так далі. Але є й цілком реальні: щоб була велоінфраструктура, аквапарк. Це безумовно втілюватимуть лучани. Щось втілюватиме влада, щось – бізнес, активні громадяни та ці ж діти, які тут народилися і написали ці побажання», – розповів Михайло Наход.Опісля закладання капсули діти пообіцяли, що обов’язково прийдуть через 16 років, аби побачити, що із дитячих мрій стало реальністю.

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