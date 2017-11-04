У волинській гімназії зібрали понад 9 тисяч гривень на благодійність

У володимир-волинській гімназії зібрали понад 9 тисяч гривень в рамках акції «Благодійність замість квітів».В результаті гімназисти зібрали більше 9 тисяч гривень допомоги, – пише у своєму дописі у Facebook педагог-організатор цього навчального закладу«2 вересня у гімназії була проведена акція «Благодійність замість квітів», в ході якої було зібрано 9121 грн. На оперативній нараді при директору вирішено розподілити дану суму порівну чотирьом родинам, діти яких навчаються у нашій школі. У цих сім'ях є серйозні проблеми зі здоров'ям рідних. З етичних міркувань ми не вказуємо прізвища учнів», – йдеться у дописі.