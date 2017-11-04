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У волинській гімназії зібрали понад 9 тисяч гривень на благодійність

У волинській гімназії зібрали понад 9 тисяч гривень на благодійність
У володимир-волинській гімназії зібрали понад 9 тисяч гривень в рамках акції «Благодійність замість квітів».

В результаті гімназисти зібрали більше 9 тисяч гривень допомоги, – пише у своєму дописі у Facebook педагог-організатор цього навчального закладу Наталія Голячук, Район.Володимир-Волинський.

«2 вересня у гімназії була проведена акція «Благодійність замість квітів», в ході якої було зібрано 9121 грн. На оперативній нараді при директору вирішено розподілити дану суму порівну чотирьом родинам, діти яких навчаються у нашій школі. У цих сім'ях є серйозні проблеми зі здоров'ям рідних. З етичних міркувань ми не вказуємо прізвища учнів», – йдеться у дописі.

У волинській гімназії зібрали понад 9 тисяч гривень на благодійність
У волинській гімназії зібрали понад 9 тисяч гривень на благодійність
У волинській гімназії зібрали понад 9 тисяч гривень на благодійність

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Теги: благодійність, Володимир-Волинський
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