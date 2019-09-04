Інклюзивному центру на Волині придбають автомобіль для візочників за півтора мільйона гривень









Йдеться про VOLKSWAGEN CRAFTER або еквівалент, очікуваною вартістю 1,55 мільйона гривень.



Автомобіль має бути новий, технічно справний, виготовлений згідно з номативно-технічною документацією, готовий до експлуатації. Задні двері авто мають бути обладнані підйомником або пристроєм для колісних крісел. Матеріали, якими обшиті сидіння пасажирів і водія, повинні бути виготовлені з екологічних матеріалів, не схильних до займання. Спереду і позаду автомобіля мають бути розпізнавальні знаки «Особа на інвалідному візку».



Також авто має містити спеціальне кріплення для фіксації кожного крісла-візка.



Транспортний засіб планують придбати до 15 листопада поточного року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Маневицької районної ради Волинської області» придбають спеціалізований автомобіль, призначений для перевезення осіб із інвалідністю. Відкриті торги для закупівлі авто оголосив відділ освіти Маневицької райдержадміністрації. Тендерні пропозиції прийматимуть до 19 вересня, аукціон має розпочатися 20 вересня. Про повідомляє ІА "Волинські новини" Йдеться про VOLKSWAGEN CRAFTER або еквівалент, очікуваною вартістю 1,55 мільйона гривень.Автомобіль має бути новий, технічно справний, виготовлений згідно з номативно-технічною документацією, готовий до експлуатації. Задні двері авто мають бути обладнані підйомником або пристроєм для колісних крісел. Матеріали, якими обшиті сидіння пасажирів і водія, повинні бути виготовлені з екологічних матеріалів, не схильних до займання. Спереду і позаду автомобіля мають бути розпізнавальні знаки «Особа на інвалідному візку».Також авто має містити спеціальне кріплення для фіксації кожного крісла-візка.Транспортний засіб планують придбати до 15 листопада поточного року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію