Не поступається амброзії і борщівнику: волинян попереджають про небезпечну рослину



Про це йдеться на сторінці Ківерцівського НПП «Цуманська пуща» у



За ступенем небезпеки для навколишнього середовища і благополуччя людини цей чужорідний вид знаходиться в одному ряду з амброзією, борщівником і колорадським жуком. Золотарник канадський вже сьогодні завдає великої шкоди не тільки природі Україні, але лісовому і сільському господарству. Зараз цей процес ще можна взяти під контроль. Якщо не зупинити поширення золотарника зараз, то вже через кілька років ця робота зажадає від нас незрівнянно більше сил і засобів.



Агресивному поширенню золотарника канадського сприяють кілька чинників. По-перше, як вид-чужинець він не зустрічає так званих ворогів з числа рослин-конкурентів і комах. По-друге, кожен кущ золотарника виробляє до 100 тисяч насінин, які відрізняються дуже високою схожістю - до 95%. По-третє, коріння золотарника виробляють інгібітори - речовини, які пригнічують ріст інших рослин. Слідом за цим зникає більшість лугових комах, птахів, дрібних ссавців. Таким чином, займаючи будь-яку ділянку, золотарник повністю змінює його тваринний і рослинний світ.



Золотарник стрімко захоплює все нові і нові землі. Положення ускладнюється тим, що тварини, в тому числі дикі, не їдять золотарник. Тобто зайняті їм території недоцільно використовувати як сінокісні і пасовищні землі. Золотарник канадський швидко закріплюється на луках, пасовищах, вигонах, меліорованих болотах, пустирях, лісових галявинах, вирубках. Ще одну загрозу несе заселення золотушника в лісах, де він поширюється по узліссях і вирубках.





Якщо допустити проникнення золотушника в глиб лісу, то в подальшому при лісовідновленні доведеться проводити комплекс додаткових заходів, що спричинить істотні витрати. Крім того, втрата природної рослинності лісів негативно позначиться на харчуванні тварин. Тому не допустити проникнення золотушника в ліс - одне з основних завдань.



Джерелом насіння золотушника також є присадибні ділянки та кладовища, де його вирощують як декоративну культуру. Звідти золотарник поширюється на прилеглі ліси і луки. Тому при створенні клумб необхідно замінювати його іншими декоративними видами.



Боротися з золотарником можна хімічними і механічними методами. Скошувати небезпечний бур'ян рекомендується в міру відростання до 15-20 см, тобто 3-4 рази за сезон. Альтернативою може бути одноразове скошування у другій половині серпня до визрівання насіння. В цьому випадку скошені рослини потрібно обов'язково утилізувати - спалити або закомпостувати. Там, де золотарник займає значні площі, ефективним рішенням буде переорювання з підсівом багаторічних злаків.





У боротьбі з золотушником канадським сьогодні у нас поки ще є невелика перевага, але це всього 3-5 років. Важливо використовувати її ефективно і зробити все можливе, щоб взяти золотарник під контроль. Для цього досить дотримуватися простого правила - підтримувати порядок на своїй землі. Якщо з ним не боротися, то за рік золотарник канадський може збільшити свою площу до 15 відсотків.



Багато хто вважає золотарник канадський корисним лікарською рослиною і дають йому волю на присадибних ділянках, забуваючи про його здатності завойовувати нові території. І хоча золотарник не такий безпечний для здоров'я людей, як амброзія, борщівник Сосновського, проте вважається одним з найбільш небезпечних рослин. Займаючи будь-яку ділянку, золотарник повністю змінює його рослинний і тваринний світ. Він добре поширюється і в лісі, витісняє ягоди і гриби. Під його суцільним покривом вже майже нічого не росте. Доведено, що там, де розташувалася ця рослина, грунт сильно ущільнюється, злежується і стає повітронепроникним.



Хімічний метод найбільш ефективно застосовувати по молодим рослинам, чутливим до гербіцидів. Ближче до кінця вегетаційного періоду грунтові гербіциди стають малоефективними. Сьогодні необхідно звернути особливу увагу в боротьбі з золотарником всіх землекористувачів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україні загрожує стрімке поширення золотарника (золотушника) канадського (Solidágo canadénsis L.).Про це йдеться на сторінці Ківерцівського НПП «Цуманська пуща» у Facebook За ступенем небезпеки для навколишнього середовища і благополуччя людини цей чужорідний вид знаходиться в одному ряду з амброзією, борщівником і колорадським жуком. Золотарник канадський вже сьогодні завдає великої шкоди не тільки природі Україні, але лісовому і сільському господарству. Зараз цей процес ще можна взяти під контроль. Якщо не зупинити поширення золотарника зараз, то вже через кілька років ця робота зажадає від нас незрівнянно більше сил і засобів.Агресивному поширенню золотарника канадського сприяють кілька чинників. По-перше, як вид-чужинець він не зустрічає так званих ворогів з числа рослин-конкурентів і комах. По-друге, кожен кущ золотарника виробляє до 100 тисяч насінин, які відрізняються дуже високою схожістю - до 95%. По-третє, коріння золотарника виробляють інгібітори - речовини, які пригнічують ріст інших рослин. Слідом за цим зникає більшість лугових комах, птахів, дрібних ссавців. Таким чином, займаючи будь-яку ділянку, золотарник повністю змінює його тваринний і рослинний світ.Золотарник стрімко захоплює все нові і нові землі. Положення ускладнюється тим, що тварини, в тому числі дикі, не їдять золотарник. Тобто зайняті їм території недоцільно використовувати як сінокісні і пасовищні землі. Золотарник канадський швидко закріплюється на луках, пасовищах, вигонах, меліорованих болотах, пустирях, лісових галявинах, вирубках. Ще одну загрозу несе заселення золотушника в лісах, де він поширюється по узліссях і вирубках.Якщо допустити проникнення золотушника в глиб лісу, то в подальшому при лісовідновленні доведеться проводити комплекс додаткових заходів, що спричинить істотні витрати. Крім того, втрата природної рослинності лісів негативно позначиться на харчуванні тварин. Тому не допустити проникнення золотушника в ліс - одне з основних завдань.Джерелом насіння золотушника також є присадибні ділянки та кладовища, де його вирощують як декоративну культуру. Звідти золотарник поширюється на прилеглі ліси і луки. Тому при створенні клумб необхідно замінювати його іншими декоративними видами.Боротися з золотарником можна хімічними і механічними методами. Скошувати небезпечний бур'ян рекомендується в міру відростання до 15-20 см, тобто 3-4 рази за сезон. Альтернативою може бути одноразове скошування у другій половині серпня до визрівання насіння. В цьому випадку скошені рослини потрібно обов'язково утилізувати - спалити або закомпостувати. Там, де золотарник займає значні площі, ефективним рішенням буде переорювання з підсівом багаторічних злаків.У боротьбі з золотушником канадським сьогодні у нас поки ще є невелика перевага, але це всього 3-5 років. Важливо використовувати її ефективно і зробити все можливе, щоб взяти золотарник під контроль. Для цього досить дотримуватися простого правила - підтримувати порядок на своїй землі. Якщо з ним не боротися, то за рік золотарник канадський може збільшити свою площу до 15 відсотків.Багато хто вважає золотарник канадський корисним лікарською рослиною і дають йому волю на присадибних ділянках, забуваючи про його здатності завойовувати нові території. І хоча золотарник не такий безпечний для здоров'я людей, як амброзія, борщівник Сосновського, проте вважається одним з найбільш небезпечних рослин. Займаючи будь-яку ділянку, золотарник повністю змінює його рослинний і тваринний світ. Він добре поширюється і в лісі, витісняє ягоди і гриби. Під його суцільним покривом вже майже нічого не росте. Доведено, що там, де розташувалася ця рослина, грунт сильно ущільнюється, злежується і стає повітронепроникним.Хімічний метод найбільш ефективно застосовувати по молодим рослинам, чутливим до гербіцидів. Ближче до кінця вегетаційного періоду грунтові гербіциди стають малоефективними. Сьогодні необхідно звернути особливу увагу в боротьбі з золотарником всіх землекористувачів.

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