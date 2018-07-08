Світловий тунель і компас: у луцькому парку – новинки до Дня міста. ФОТО
Сьогодні, 21:32
Напередодні Дня міста Луцька Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки також увібрався у святкові шати.
Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
Його акуратні зелені насадження, оновлені доріжки, зручні лавочки у тіні дерев та прохолода очищених каналів гостинно запрошують лучан відпочити та чудово провести сімейне дозвілля.
Нещодавно в парку відремонтували площу наприкінці головної алеї. Бруківкою виклали компас, що вказує на сторони світу. Окрім цього, у вечірній час лучани споглядатимуть ще одну нову атракцію – до Дня міста в парку засяє світловий тунель.
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Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
Його акуратні зелені насадження, оновлені доріжки, зручні лавочки у тіні дерев та прохолода очищених каналів гостинно запрошують лучан відпочити та чудово провести сімейне дозвілля.
Нещодавно в парку відремонтували площу наприкінці головної алеї. Бруківкою виклали компас, що вказує на сторони світу. Окрім цього, у вечірній час лучани споглядатимуть ще одну нову атракцію – до Дня міста в парку засяє світловий тунель.
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Коментарі 1
Кліщів краще потравили.
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