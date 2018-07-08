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Світловий тунель і компас: у луцькому парку – новинки до Дня міста. ФОТО

Світловий тунель і компас: у луцькому парку – новинки до Дня міста. ФОТО
Напередодні Дня міста Луцька Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки також увібрався у святкові шати.

Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.

Його акуратні зелені насадження, оновлені доріжки, зручні лавочки у тіні дерев та прохолода очищених каналів гостинно запрошують лучан відпочити та чудово провести сімейне дозвілля.

Нещодавно в парку відремонтували площу наприкінці головної алеї. Бруківкою виклали компас, що вказує на сторони світу. Окрім цього, у вечірній час лучани споглядатимуть ще одну нову атракцію – до Дня міста в парку засяє світловий тунель.

Світловий тунель і компас: у луцькому парку – новинки до Дня міста. ФОТО
Світловий тунель і компас: у луцькому парку – новинки до Дня міста. ФОТО
Світловий тунель і компас: у луцькому парку – новинки до Дня міста. ФОТО
Світловий тунель і компас: у луцькому парку – новинки до Дня міста. ФОТО
Світловий тунель і компас: у луцькому парку – новинки до Дня міста. ФОТО
Світловий тунель і компас: у луцькому парку – новинки до Дня міста. ФОТО
Світловий тунель і компас: у луцькому парку – новинки до Дня міста. ФОТО
Світловий тунель і компас: у луцькому парку – новинки до Дня міста. ФОТО
Світловий тунель і компас: у луцькому парку – новинки до Дня міста. ФОТО
Світловий тунель і компас: у луцькому парку – новинки до Дня міста. ФОТО
Світловий тунель і компас: у луцькому парку – новинки до Дня міста. ФОТО
Світловий тунель і компас: у луцькому парку – новинки до Дня міста. ФОТО
Світловий тунель і компас: у луцькому парку – новинки до Дня міста. ФОТО
Світловий тунель і компас: у луцькому парку – новинки до Дня міста. ФОТО
Світловий тунель і компас: у луцькому парку – новинки до Дня міста. ФОТО
Світловий тунель і компас: у луцькому парку – новинки до Дня міста. ФОТО
Світловий тунель і компас: у луцькому парку – новинки до Дня міста. ФОТО

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Теги: парк, День міста, прогулянка, світловий тунель, компас
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