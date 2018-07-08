Світловий тунель і компас: у луцькому парку – новинки до Дня міста. ФОТО





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Його акуратні зелені насадження, оновлені доріжки, зручні лавочки у тіні дерев та прохолода очищених каналів гостинно запрошують лучан відпочити та чудово провести сімейне дозвілля.



Нещодавно в парку відремонтували площу наприкінці головної алеї. Бруківкою виклали компас, що вказує на сторони світу. Окрім цього, у вечірній час лучани споглядатимуть ще одну нову атракцію – до Дня міста в парку засяє світловий тунель.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні Дня міста Луцька Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки також увібрався у святкові шати.Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.Його акуратні зелені насадження, оновлені доріжки, зручні лавочки у тіні дерев та прохолода очищених каналів гостинно запрошують лучан відпочити та чудово провести сімейне дозвілля.Нещодавно в парку відремонтували площу наприкінці головної алеї. Бруківкою виклали компас, що вказує на сторони світу. Окрім цього, у вечірній час лучани споглядатимуть ще одну нову атракцію – до Дня міста в парку засяє світловий тунель.

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