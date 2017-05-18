Резервуари з отруйними відходами на Волині виявились нічийними
Сьогодні, 21:51
Велетенські залізобетонні конструкції на околиці Ковеля, як з’ясувалося, нікому не належить, хоча й знаходяться на території міста.
Про цей факт журналістам видання Район.Ковель стало відомо з власних достовірних джерел. Міська влада не поспішає брати на свій баланс резервуари з відходами, які розташовані в межах міста, а Ковельська філія державного підприємства «Укрветсанзавод», чиї відходи в тих конструкціях, останніх два роки не працює і перебуває на стадії ліквідації.
В інтерв’ю телеканалу UA:Волинь керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, заступник Ковельського міського голови Андрій Товстига сказав, що моніторити стан решток і оцю територію має Держпродсподивслужба.
«Голова комісії, який є головою ОДА, дав доручення Держпродсподивслужбі моніторити стан решток і оцю територію. Останній лист ми написали цього року десь у червні, щоб нас повідомили, як виконали доручення голови ОДА. Отримали такий лист від ОДА, що вони звернулися на арбітражного керуючого, щоб той надав інформацію кому і коли передали на баланс ці рештки», – говорить він.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що потекли залізобетонні конструкції, в яких півтора року тому ізолювали відходи тваринного походження з Ковельського ветсанзаводу
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про цей факт журналістам видання Район.Ковель стало відомо з власних достовірних джерел. Міська влада не поспішає брати на свій баланс резервуари з відходами, які розташовані в межах міста, а Ковельська філія державного підприємства «Укрветсанзавод», чиї відходи в тих конструкціях, останніх два роки не працює і перебуває на стадії ліквідації.
В інтерв’ю телеканалу UA:Волинь керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, заступник Ковельського міського голови Андрій Товстига сказав, що моніторити стан решток і оцю територію має Держпродсподивслужба.
«Голова комісії, який є головою ОДА, дав доручення Держпродсподивслужбі моніторити стан решток і оцю територію. Останній лист ми написали цього року десь у червні, щоб нас повідомили, як виконали доручення голови ОДА. Отримали такий лист від ОДА, що вони звернулися на арбітражного керуючого, щоб той надав інформацію кому і коли передали на баланс ці рештки», – говорить він.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що потекли залізобетонні конструкції, в яких півтора року тому ізолювали відходи тваринного походження з Ковельського ветсанзаводу
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Пляшкою по голові: молодий волинянин до смерті забив товариша
Сьогодні, 22:29
Резервуари з отруйними відходами на Волині виявились нічийними
Сьогодні, 21:51
Інклюзивному центру на Волині придбають автомобіль для візочників за півтора мільйона гривень
Сьогодні, 21:05
В Україні подорожчає хліб
Сьогодні, 20:38
Медіа