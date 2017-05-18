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Резервуари з отруйними відходами на Волині виявились нічийними

Резервуари з отруйними відходами на Волині виявились нічийними
Велетенські залізобетонні конструкції на околиці Ковеля, як з’ясувалося, нікому не належить, хоча й знаходяться на території міста.

Про цей факт журналістам видання Район.Ковель стало відомо з власних достовірних джерел. Міська влада не поспішає брати на свій баланс резервуари з відходами, які розташовані в межах міста, а Ковельська філія державного підприємства «Укрветсанзавод», чиї відходи в тих конструкціях, останніх два роки не працює і перебуває на стадії ліквідації.

В інтерв’ю телеканалу UA:Волинь керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, заступник Ковельського міського голови Андрій Товстига сказав, що моніторити стан решток і оцю територію має Держпродсподивслужба.

«Голова комісії, який є головою ОДА, дав доручення Держпродсподивслужбі моніторити стан решток і оцю територію. Останній лист ми написали цього року десь у червні, щоб нас повідомили, як виконали доручення голови ОДА. Отримали такий лист від ОДА, що вони звернулися на арбітражного керуючого, щоб той надав інформацію кому і коли передали на баланс ці рештки», – говорить він.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що потекли залізобетонні конструкції, в яких півтора року тому ізолювали відходи тваринного походження з Ковельського ветсанзаводу

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Теги: Ковель, ветсанзавод, резервувари, баланс, відходи
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