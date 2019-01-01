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7 вересня на Волині: гортаючи календар

7 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкує волонтер та мандрівниця Христина Лесюк (на фото).

День народження відзначають режисер, відеооператор Андрій Повзун, волинська поетеса, заслужений вчитель України Ніна Горик та народний артист України, заслужений працівник культури Олександр Огороднік.

День народження також у народного артиста України, актора Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Олександра Якимчука та його колеги Олени Гайової.

Іменинниками цього дня є Варфоломій, Тит та Мина.

Вітаємо їх усіх зі святом. Зичимо здоров’я, радості від життя та достатку.

Крім того, 7 вересня народилась ще одна волинянка - поетеса Євгенія Лещук (1928-2010 роки). Почесна громадянка Волині є автором більше 20 книжок, а також багатьох газетних і журнальних публікацій, телефільмів і текстів пісень.

Міністерство оборони України 7 вересня щороку святкує День військової розвідки України.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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