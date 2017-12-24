Біля кордонів України Росія проведе масштабні військові навчання

Вадим Скібіцький.



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За його словами, така активність буде впливати на розвиток безпекового середовища довкола України.



“Ми можемо говорити, що у вересні-жовтні буде дуже багато заходів оперативної та бойової підготовки ЗС РФ як біля кордонів України, так і взагалі на території Росії. Це потужні навчання “Щит союзу 2019” (Росія, Білорусь), “Центр 2019” із залученням військ Центрально військового округу РФ та інших сил і засобів, в тому числі й Південного військового округу. Така активність буде впливати на розвиток безпекового середовища довкола України. Одним із елементів гібридного підходу є тримання в напрузі свого противника, демонстрація того, що проти нього може бути здійснена військова агресія. Для України такі дії російського агресора пов’язані зі значними фінансовими витратами, військами, які ми вимушені тримати в готовності до застосування. Для нас головне – не допустити військової агресії“, – повідомив Скібіцький.



Крім того, за його словами, зараз у Чорноморському регіоні, крім нарощування потенціалу, спостерігається випробовування сучасних систем зв’язку, управління військами та зброєю. На думку представника ГУР, Росія технологічно йде вперед і дуже активно здійснює підготовку до так званих мережецентричних війн, коли вся інформаційна система на полі бою зав’язана в єдине ціле – починаючи згори від органів військового управління найвищих рівнів, і до окремого солдата та окремої одиниці техніки.



Відповідаючи на питання щодо ефективності запроваджених проти Росії санкцій, Скібіцький зазначив, що вони мають свій вплив.



“Так, ми це бачимо по оборонно-промисловому комплексу Росії. Багато проєктів, які розпочала РФ, та ж сама побудова нових фрегатів, есмінців, зразків високоточної зброї, – не реалізовані, або ж плани відкладені на кілька років. Чому? Тому що йде, й у багатьох випадках безуспішне, налагодження власного виробництва на території РФ. Тобто Росія здійснює пошук комплектуючих і намагається запустити виробництво своїх, а на це потрібен час“, – додав він.



Водночас Скібіцький зазначив, що Україні наодинці дуже складно протидіяти такій агресивній і потужній державі, як Росія. Тому питання колективної безпеки та співпраці з НАТО залишається дуже важливим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вересні-жовтні 2019 року біля кордонів України відбудуться заходи оперативної та бойової підготовки ЗС РФ. Про це розповів заявив представник Головного управління розвідки МіноборониПро це повідомляє Укрінформ За його словами, така активність буде впливати на розвиток безпекового середовища довкола України.“Ми можемо говорити, що у вересні-жовтні буде дуже багато заходів оперативної та бойової підготовки ЗС РФ як біля кордонів України, так і взагалі на території Росії. Це потужні навчання “Щит союзу 2019” (Росія, Білорусь), “Центр 2019” із залученням військ Центрально військового округу РФ та інших сил і засобів, в тому числі й Південного військового округу. Така активність буде впливати на розвиток безпекового середовища довкола України. Одним із елементів гібридного підходу є тримання в напрузі свого противника, демонстрація того, що проти нього може бути здійснена військова агресія. Для України такі дії російського агресора пов’язані зі значними фінансовими витратами, військами, які ми вимушені тримати в готовності до застосування. Для нас головне – не допустити військової агресії“, – повідомив Скібіцький.Крім того, за його словами, зараз у Чорноморському регіоні, крім нарощування потенціалу, спостерігається випробовування сучасних систем зв’язку, управління військами та зброєю. На думку представника ГУР, Росія технологічно йде вперед і дуже активно здійснює підготовку до так званих мережецентричних війн, коли вся інформаційна система на полі бою зав’язана в єдине ціле – починаючи згори від органів військового управління найвищих рівнів, і до окремого солдата та окремої одиниці техніки.Відповідаючи на питання щодо ефективності запроваджених проти Росії санкцій, Скібіцький зазначив, що вони мають свій вплив.“Так, ми це бачимо по оборонно-промисловому комплексу Росії. Багато проєктів, які розпочала РФ, та ж сама побудова нових фрегатів, есмінців, зразків високоточної зброї, – не реалізовані, або ж плани відкладені на кілька років. Чому? Тому що йде, й у багатьох випадках безуспішне, налагодження власного виробництва на території РФ. Тобто Росія здійснює пошук комплектуючих і намагається запустити виробництво своїх, а на це потрібен час“, – додав він.Водночас Скібіцький зазначив, що Україні наодинці дуже складно протидіяти такій агресивній і потужній державі, як Росія. Тому питання колективної безпеки та співпраці з НАТО залишається дуже важливим.

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