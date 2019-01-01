В Україні заборонили популярний знеболювальний препарат





Рішення про заборону ухвалили у середу, 4 вересня, – повідомляє



Йдеться про “Німесил”, гранули для оральної суспензії, 100 мг/2 г в однодозових пакетах, серії 92176, виробництва “Laboratori Guidotti S.p.A”, Італія Відомство виявило, що серія 92176 маркована польською мовою і офіційно не ввозилася на територію України.



У результаті цього Держлікслужба заборонила всі серії ліків з цим дозуванням.



Препарат “Німесил” рекомендується використовувати при:



больовому синдромі в результаті різних травм (ударах, розтягненнях, переломах та ін.);

різних хворобах кістково-м’язової системи (остеоартрозі, бурситі, радикуліті, остеохондрозі, артриті, виразковій хворобі шлунку та ін.);

больових синдромах в результаті хірургічного втручання;

зубному, головному болі;

болісних менструаціях;

гострому больовому синдромі абсолютно будь-якої локалізації;

ГРВІ, підвищенні температури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила всі серії препарату “Німесил”.Рішення про заборону ухвалили у середу, 4 вересня, – повідомляє 24 телеканал Йдеться про “Німесил”, гранули для оральної суспензії, 100 мг/2 г в однодозових пакетах, серії 92176, виробництва “Laboratori Guidotti S.p.A”, Італія Відомство виявило, що серія 92176 маркована польською мовою і офіційно не ввозилася на територію України.У результаті цього Держлікслужба заборонила всі серії ліків з цим дозуванням.Препарат “Німесил” рекомендується використовувати при:больовому синдромі в результаті різних травм (ударах, розтягненнях, переломах та ін.);різних хворобах кістково-м’язової системи (остеоартрозі, бурситі, радикуліті, остеохондрозі, артриті, виразковій хворобі шлунку та ін.);больових синдромах в результаті хірургічного втручання;зубному, головному болі;болісних менструаціях;гострому больовому синдромі абсолютно будь-якої локалізації;ГРВІ, підвищенні температури.

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