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В Україні заборонили популярний знеболювальний препарат

В Україні заборонили популярний знеболювальний препарат
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила всі серії препарату “Німесил”.

Рішення про заборону ухвалили у середу, 4 вересня, – повідомляє 24 телеканал.

Йдеться про “Німесил”, гранули для оральної суспензії, 100 мг/2 г в однодозових пакетах, серії 92176, виробництва “Laboratori Guidotti S.p.A”, Італія Відомство виявило, що серія 92176 маркована польською мовою і офіційно не ввозилася на територію України.

У результаті цього Держлікслужба заборонила всі серії ліків з цим дозуванням.

Препарат “Німесил” рекомендується використовувати при:

больовому синдромі в результаті різних травм (ударах, розтягненнях, переломах та ін.);
різних хворобах кістково-м’язової системи (остеоартрозі, бурситі, радикуліті, остеохондрозі, артриті, виразковій хворобі шлунку та ін.);
больових синдромах в результаті хірургічного втручання;
зубному, головному болі;
болісних менструаціях;
гострому больовому синдромі абсолютно будь-якої локалізації;
ГРВІ, підвищенні температури.

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Теги: Німесил, препарат, ліки, заборона
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